Проданов опонира на Асен Василев за обедняването с Бюджет 2027

Депутатът от "Прогресивна България" и председател на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов опита да обори бившия финансов министър, а сега лидер на "Продължаваме промяната" Асен Василев за рецесията. В студиото на БНТ Проданов отново представи числата в бюджета и увери, че няма да се стигне до такава. Още: Константин Проданов си изми ръцете с МФ и опозицията за втория стълб, не вижда основания за оставки

Опониране и спор

След това защити Бюджет 2027 и го определи като бюджет на истината, на фискалната растежа, на инвестициите, а не на потреблението, базирано на кредит.

Той опонира на Асен Василев и заради това, че няма да има обедняване в Бюджет 2027 - например, данните са за рекордно ниска безработица. "Цинизъм е тези, които също са виновни за бюджетното състояние на държавата, да се изявяват като морални съдници", коментира Константин Проданов.

Обаче Проданов призна още, че няма с какво да бъде покрит дефицита в бюджета, освен с тегленето на нов държавен дълг -Още: Не само ще обеднеем, а ще задлъжнеем: Министерство на финансите предлага 100 млн. евро нов дълг

Проданов очерта и основните параметри в бюджета, които вече са добре известни - увеличаване на пенсиите, минималната работна заплата, майчинството за втората година и съкращаване на пенсионерите в МВР - така наречената административна реформа на властта. Специално за МВР Проданов обяви как вече 2000 души са съкратени заради навършване на пределна възраст за работа.

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