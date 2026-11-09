Междинните избори в САЩ - разгром за Тръмп и републиканците:

Проданов опонира на Асен Василев за обедняването с Бюджет 2027

09 ноември 2026, 8:42 часа 647 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Проданов опонира на Асен Василев за обедняването с Бюджет 2027

Депутатът от "Прогресивна България" и председател на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов опита да обори бившия финансов министър, а сега лидер на "Продължаваме промяната" Асен Василев за рецесията. В студиото на БНТ Проданов отново представи числата в бюджета и увери, че няма да се стигне до такава. Още: Константин Проданов си изми ръцете с МФ и опозицията за втория стълб, не вижда основания за оставки

Опониране и спор

След това защити Бюджет 2027 и го определи като бюджет на истината, на фискалната растежа, на инвестициите, а не на потреблението, базирано на кредит.

Той опонира на Асен Василев и заради това, че няма да има обедняване в Бюджет 2027 - например, данните са за рекордно ниска безработица. "Цинизъм е тези, които също са виновни за бюджетното състояние на държавата, да се изявяват като морални съдници", коментира Константин Проданов.

Обаче Проданов призна още, че няма с какво да бъде покрит дефицита в бюджета, освен с тегленето на нов държавен дълг -Още: Не само ще обеднеем, а ще задлъжнеем: Министерство на финансите предлага 100 млн. евро нов дълг

Проданов очерта и основните параметри в бюджета, които вече са добре известни - увеличаване на пенсиите, минималната работна заплата, майчинството за втората година и съкращаване на пенсионерите в МВР - така наречената административна реформа на властта. Специално за МВР Проданов обяви как вече 2000 души са съкратени заради навършване на пределна възраст за работа.

Още: "Някакъв хвърчащ лист хартия, сниман с телефон": Проданов за документа на Мирчев за втората пенсия

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Инфлация държавен бюджет Асен Василев Константин Проданов Румен Радев Гълъб Донев обедняване Прогресивна България бюджет 2027
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес