Ще действаме решително при висока инфлация: Радев пред CNBC

В момента средата се характеризира с висока несигурност, обусловена от геополитическото напрежение и динамиката на енергийните пазари. Това заяви управителят на Българската народна банка (БНБ) и член на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) Димитър Радев в интервю от София за глобалната телевизия за бизнес и финансови новини CNBC пред кореспондента на медията във Франкфурт на Майн Анет Вайсбах.

Риск от по-висока инфлация и по-слаб икономически растеж

Радев подчертава, че балансът на рисковете се измества към по-висока инфлация и по-слаб икономически растеж.

Още: Лихвите тръгват нагоре: Прогноза от голяма банка

Той отбеляза, че започват да се проявяват признаци на възможни вторични ефекти върху инфлацията и подчерта, че ЕЦБ ще действа решително при необходимост, въз основа на постъпващите данни, като същевременно ще запази премерен подход.

Радев акцентира, че институцията не поема предварителни ангажименти по отношение на бъдещи решения.

В интервюто Радев посочи също, че Европа е в по-добра позиция да се справи с настоящата ситуация в сравнение с 2022 г., и подчерта значението на координацията между паричната и фискалната политика.

Още: На фона на войни и кризи: ЕЦБ взе решение за лихвите

Димитър Радев се спира още на ефектите от приемането на еврото в България, като подчертава, че това е рамка за стабилност, доверие и инвестиции, подкрепяща устойчивото икономическо сближаване.