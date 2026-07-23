"За Украйна трябва да сме неутрални, а за Иран - ангажирани": Според Нейнски Радев определя еднолично външната политика

Никой няма съмнение, че политиката в България в момента се задава единствено и само от Румен Радев. Ако някой си мисли, че външният министър може да има самостоятелна политическа линия, това е абсолютно несериозно.

Такъв коментар направи бившият външен министър Надежда Нейнски, след като парламентът одобри предложението за разполагане на военна техника и военнослужещи от САЩ в авиобаза "Безмер", а жители на селото и на съседни населени места се обявиха срещу решението на депутатите. Те стартираха подписка и подготвят протест.

"Ангажимент на правителството и мнозинството е да предоставят информация на хората, с която да дадат уверение, че няма заплаха за националната сигурност на България. Това, че подобно нещо не се прави показва политическа арогантност", категорична е тя.

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"Радев има проблем със стратегическата последователност"

"Създава се впечатлението, че има повторяемост на една ситуация. Първоначално имаше нота от американска страна за разполагане на самолети. След това дойде втора. Двете обаче са съвсем различни. Първата беше за разполагане на самолети по т.нар. еър полисинг, т.е. за учение на НАТО и беше с невоенен характер. По тази причина разрешението за разполагането на самолетите беше за летище "София". Взимането на такова е изцяло в правомощията на министъра на отбраната и на Министерския съвет, не се нуждае от мандат на НС. Нямаше споменаване на Иран. Сегашната нота обаче има военен характер и искането е за разполагане на военното летище в Безмер. Искането е за оказване на съдействие на американските сили в Близкия изток и Иран. Затова този път се изискваше мандат на НС, защото се касае за разполагане на чужди въоръжени сили", коментира тя.

Според Нейнски "това, което се случва, показва, че премиерът Радев има проблем със стратегическата последователност".

"Партньорите следят не само какво правим, а и какви аргументи използваме при едни и същи кризи. Министър-председателят дава две различини дефиниции на национален интерес и на национална сигурност. В случая с Украйна националната сигурност според него изисква невъвличане и неутралитет. В случая с Иран изисква изпълнение на съюзнически ангажименти. Тук става дума за защита на небето ни. По същество Коалицията на желаещите е засилено европейско отбранително сътрудничество в период на оттегляне на САЩ от ангажиментите към Европа. Министър – председателят взима решение България да се оттегли", допълни още Нейнски пред БНР.

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"Политическият авторитет на България се разпилява по безразсъден начин"

Тя заяви, че натискът върху Иран за недопускане на заплахи очевидно е необходим.

"Търсят се гаранции по отношение на две неща. Първото е да не се сдобие с ядрено оръжие. Второто е разоръжаването на "Хизбулла". Искам да припомня атентата на летището в Бургас. Иран се опитва да рекетира света, включително със затварянето на Ормузкия проток. Демократичната общност търси средства да бъде принуден да се съборази с демократичния правов ред", коментира тя.

Според Нейнски не може проблемите на сигурността било по отношение на Иран, било по отношение на войната на Русия с Украйна, да се обвързват с такива технически неща като отпадането на визите.

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"Отпадането на визите следва покриването на определени критерии. Разбирането на новото управление е, че трябва да се договаряме директно с големите. Възможността да защитим националния си интерес в преки преговори е много по-невъзможна, отколкото ако България е част от общата европейска политика. През последните години България успя да натрупа политически авторитет в Европа и това нещо в момента се разпилява по безразсъден начин", смята още бившият външен министър.