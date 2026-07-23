Преди милиони години: Марс може би е бил гореща планета, където дори е съществувал живот

Ново изследване разкри, че някога под кората на Марс са текли реки от магма. Според The ​​Guardian това повдига вероятността за съществуване на живот на червената планета и разширява обхвата на планетите, които някога са били обитаеми.

Миналото на Марс преди милиони години

Журналисти съобщават, че изследователи от Оксфордския университет са анализирали данни от космическия апарат Insight на НАСА. Той е записал сеизмични вълни, генерирани от удари на метеорити и земетресения на Марс. Те са използвали тези сеизмични данни, за да анализират граница на 24 километра под повърхността на Марс. Резултатите, публикувани в списание Nature Astronomy, показват, че най-вероятната причина за тази граница е дълбоко натрупване на разтопена скала. Освен това магмата се е простирала на стотици или дори хиляди километри.

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Преди се смяташе, че под вулканите на Марс се крият прости, изолирани магмени камери. Но сега стана ясно, че системата от магмени канали е по-сложна и взаимосвързана.

„Подобна система би могла потенциално да създаде химически сложна кора, способна да рециклира елементи и да поддържа процесите, необходими за формирането на атмосфера и повърхностен океан“, се казва в статията.

Това би помогнало и за регулирането на климата. Преди се е смятало, че е възможно това на планети с тектоника на плочите. Следователно, скалистите планети, считани преди за необитаеми поради липсата на тектоника на плочите, сега заслужават подновено внимание.

Наскоро учени откриха, че пещерите на Марс може да не са се образували единствено от вулканична дейност, както се смяташе досега. Учени от университета в Шънджън, водени от Рави Шарма и Чуню Динг, са открили осем обекта, които биха могли да бъдат карстови пещери, вероятно образувани от вода. Ако това тълкуване бъде потвърдено, това би бил първият потвърден пример за карстови пещери на Червената планета. Това съобщава изданието Space Daily.

В продължение на много години повечето марсиански пещери са били приписвани на лавови тръби, теория, която се е смятала за най-вероятното обяснение, предвид наличието на големи вулканични провинции, дълги потоци от лава и множество отвори, подобни на ями, които наподобяват входовете на подземни лавови тръби.

Ново проучване обаче предлага различна интерпретация на осемте характеристики, открити в долината Гебрус. Учените смятат, че те биха могли да се образуват в резултат на разтваряне на скали, способни на този процес, от вода. Така се образуват карстовите пещери на Земята, докато лавовите тръби се образуват след охлаждане на разтопените скални потоци.

Припомняме, че международен екип от астрономи за първи път откри атмосфера около скалиста екзопланета, разположена в така наречената „обитаема зона“ на своята звезда. Тази планета, LHS 1140 b, се смята за един от най-обещаващите кандидати за търсене на извънземен живот.

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Откритието бележи първото потвърждение за наличието на атмосфера на планета, подобна на Земята, разположена в регион, където температурите потенциално биха могли да поддържат течна вода.

Изследователи са открили изтичане на хелий от горните слоеве на атмосферата на LHS 1140 b, използвайки наземен телескоп в Чили. Това потвърди, че планетата не е загубила газовата си обвивка.

Учените отбелязват, че атмосферата е едно от ключовите условия за евентуалното съществуване на живот, тъй като тя помага за поддържане на температурата, предпазва повърхността от космическа радиация и може да съдържа газове, необходими за живота.

Следващият етап от изследването ще бъде наблюдение на LHS 1140 b с помощта на космическия телескоп „Джеймс Уеб“. Учените планират да тестват стабилността на атмосферата на планетата и да определят дали тя съдържа водни пари или други съединения, които биха могли да показват обитаемост.

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