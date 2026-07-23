Рейтингите на политиците: Радан Кънев веднага след Радев по доверие, Борисов и Пеевски - на дъното (СНИМКИ)

Половината българи изразяват доверие към премиера Румен Радев, сочат данните на ново национално представително проучване на агенция "Маркет ЛИНКС". Въпреки това обаче, изследването отчита спад в личния рейтинг на Радев. Според социолога от агенцията Добромир Живков това е естествено, тъй като оценката за министър-председателя е тясно свързана с оценката за работата на кабинета.

Въпреки понижението изследователят отбеляза, че премиерът продължава да разполага със значителен обществен ресурс на доверие, макар негативната тенденция вече да се очертава като устойчива. Още: Три месеца Радев на власт: Доверието в кабинета е все по-надолу, ДПС са около чертата за влизане при нови избори (СНИМКИ)

Ето и данните:

Впечатление прави, че на второ място в класацията излиза новоизбраният лидер на ДСБ и евродепутат Радан Кънев, който дори измества по нетен рейтинг колегите си съпредседатели в "Демократична България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, макар разликите да са минимални. Сред лидерите на парламентарно представените партии на дъното остават тези на ГЕРБ и ДПС - Бойко Борисов и Делян Пеевски, съотв. с по 12% и 5% одобрение.

Проучването е реализирано съвместно с bTV. Изследването е проведено сред 1002 пълнолетни българи в периода 11–19 юли чрез преки интервюта и онлайн анкета.

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