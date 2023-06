Украйна иска да се конфискуват замразени руски активи, ЕС смята, че е незаконно

Само че според документ, цитиран от Bloomberg, Европейският съюз е преценил, че не може законно да конфискува изцяло замразените руски активи. Вместо това блокът се фокусира върху временното им използване.

The working group of the European Union came to the conclusion that there are no legal ways to confiscate the frozen #Russian assets and send them to the reconstruction of #Ukraine.