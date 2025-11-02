Управляващите не променят намерението си да увеличат осигурителната тежест

Управляващите не са променили намерението си осигурителната вноска за Фонд "Пенсии" на Държавното обществено осигуряване да се увеличи с 2 проценти пункта от началото на следващата година, предаде БНР.

Предложението ще бъде обсъдено отново от Надзорния съвет на НОИ утре сутринта.

Както бе анонсирано преди дни, минималната заплата е ревизирана и от първи януари ще е 620 евро и 20 цента, като така се спазва формулата за изчисляването й, разписана в Кодекса на труда.

Предлага се също повишаване на обезщетението за майчинство през втората година на детето. От първи януари то ще е 460 евро и 17 евроцента. Сега то е 780 лева или 398 евро и 81 цента.

В същото време, ако майката се върне на работа, тя ще получава 75 процента от сумата, сега този процент е 50.

