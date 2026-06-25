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"Връщаме се към времената на Виденов": Мартин Димитров с тежка критика към Бюджет 2026

25 юни 2026, 8:17 часа 734 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
"Връщаме се към времената на Виденов": Мартин Димитров с тежка критика към Бюджет 2026

Такъв дефицит от над 5% сме имали по времето на Жан Виденов. Ние поискахме разчети как финансовият министър Гълъб Донев е получил тези проценти, но не ни дадоха. Това е изключително притеснителна новина. Няма план за реформи, а предложените мерки са частични и недостатъчни. Трябваше да има по-голям план. Можеше да се приемем план за поетапното освобождаване на хората в администрацията, които получават едновременно и заплати, и пенсии от бюджета. Това плаче за реформи. Това каза народният представител от "Демократична България" Мартин Димитров в ефира на Нова телевизия.

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Попитан какво лошо очаква да се случи след така предложения бюджет, Димитров отговори, че като се направи такъв дефицит, след това вземеш огромен дълг и го налееш в икономиката – вдигаш инфлацията. „Опасявам се, че инфлацията ще е по-висока, заради това, което правят. Второ – влиза се в румънски сценарии. Като изпуснеш в един момент разходите започваш да вдигаш данъците“, обясни той.

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"Казваш, че ще намалиш дефицита, но има опасност да не успееш да го свалиш до 3%, както Румъния не успя. Румъния не успя и в някакъв момент се наложи да вдигат данъците, "Прогресивна България" е възможно да направи това. Те искат да харчат като ГЕРБ", аргументира се народният представител.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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