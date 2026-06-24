Кабинетът "Радев":

Божидар Божанов: Дефицит от 5,7% е нечуван от Жан Виденов насам, хващат бизнеса в засада

24 юни 2026, 17:56 часа 870 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Божидар Божанов: Дефицит от 5,7% е нечуван от Жан Виденов насам, хващат бизнеса в засада

"Бюджетен дефицит от 5.7% е нечуван от управлението на Жан Виденов насам. Днес от Министерството на финансите не чухме заявки за реформи, освен една частично, която е по наше предложение (осигуровките). За сметка на това високопроизводителният бизнес ще бъде натоварен от засада с увеличение на МОД (максималния осигурителен доход, бел. ред.) с по-малко от месец предизвестие". Такова мнение изрази съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов малко след като финансовият министър Гълъб Донев представи бюджет за 2026 г. с дефицит от цели 5,7% от БВП, или 7,2 милиарда евро.

"Когато си дошъл на власт след протести, започнали заради бюджета, но не направиш нищо различно, значи не си разбрал какъв мандат получаваш", смята той.

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Планът на кабинета "Радев"

Чак през 2028 г. се планира влизане в рамката от допустимия 3-процентен дефицит, гласи планът на управляващите. Донев дори каза, че е свил дефицита за 2026, защото той бил 7,4% без необходимите мерки.

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Припомняме, че общонационалните и многохилядни граждански демонстрации, които обгърнаха страната през декември 2025 г. и януари 2026 г., бяха насочени най-вече към спорните планове на кабинета на Росен Желязков за вдигане на осигуровките.

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И сега се прокрадват спорни параметри - например повишаване на максималния осигурителен доход на 2300 евро, както беше заложено и от кабинета "Желязков" и тогавашния финансов министър Теменужка Петкова. По изчисленията на финансовото министерство това ще осигури 90 млн. евро повече приходи в хазната.

Също така кабинетът "Радев" планира 30% поскъпване на винетките.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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