За да не се счупи държавата: Финансист с лоши новини за пенсионерите

Финансистът Никола Янков обяви в сутрешния блок на Нова телевизия, че "машината може да се счупи", ако държавата продължава по този начин с бюджета. От думите му стана ясно, че трябва да се вземат мерки по отношение на пенсионерите и във връзка със заплатите в държавната администрация. Той прогнозира, че в противен случай догодина ще имаме бюджетен дефицит, който значително ще надхвърли ограничението от 3%, след което ще влезем в процедура на свръхдефицит, което води до глоби и прекъсвания на плащания от страна на ЕС към България.

"Еврото не предизвиква инфлацията, а държавните разходи", добави още Янков.

Лоши новини за пенсионерите

Според него трябва да се разделят социалните плащания от пенсиите, за да може швецайрското правило да се залага за пенсиите, а не за общата сума, която получават пенсионерите.

"Ако получавате 1000 лв., от които 500 лв. ви е пенсията, тези 500 трябва да растат с швейцарското правило. Останалите са социални програми, нека не ги слагаме в кюпа", посочи още финансистът. ОЩЕ: На финалната права: Ще има ли Бюджет 2026

Заплатите на чиновниците

Янков заяви, че трябва да се спре автоматичният механизъм за увеличаване на заплатите в държавния сектор, които са обвързани със средната заплата за страната.

"Това трябва да спре веднага", каза той и обясни, че средната заплата се движи по политически причини, но по думите му с увеличаване на минималната, се вдига средната, а от там зависят заплатите в държавната администрация.

Междувременно в ефира на сутрешния блок Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) също направи подобна прогноза.

"Ако продължим със същата политика по харчене на пари, които взимаме на заем за текущи разходи, несъмнено ни очакват румънският или гръцкият сценарий", смята той. Ето защо от АИКБ настояват да се вземат колективни мерки, да се проведат структурни реформи, които са забавени последните години.

"Те трябва да се проведат в тези публични системи, които харчат най-неефктивно средства - държавната администрация, сектор "Сигурност" и "Съдебна власт", каза още Иванов. ОЩЕ: Мирчев: Проблемът на бюджета не са пенсионерите, а милиардите, предвидени за крадене