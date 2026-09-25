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Не готвим наказание с данъчните реформи: Зам.-финансов министър говори за парите на кабинета "Радев"

25 септември 2026, 8:29 часа 860 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Не готвим наказание с данъчните реформи: Зам.-финансов министър говори за парите на кабинета "Радев"

"Промените в данъчните закони включват пакет от мерки за повишаване на бюджетните приходи, но и намаляване на административната тежест, както и повишаване на данъчните облекчения за деца, за които има нужда. Няма наказание към бизнеса и работещите, а говорим за икономическа солидарност с данъчните реформи на властта", заяви пред bTV заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Още: Държавата облага свръхпечалбите на банки и телекоми, ваучерите за храна вече с данък, удар по хазарта и облекчения за деца (пълен списък)

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Снимка: БГНЕС

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Тя посочи, че семействата с деца имат нужда да бъдат подпомогнати, а свръхпечалбата се разглежда като антиинфлационна мярка.

"Свръхпечалбата трябва да бъде внесена в бюджета, за да могат да бъдат подпомогнати другите политики на държавата - за култура, за образование, за здравеопазване", добави тя. 

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Людмила Петкова изтъкна, че мярката за данъка върху свръхпечалбите се въвежда като временна мярка за една година. Управляващите ще се стремят към бюджетен дефицит от 3%. 

"Вие виждате данъчните закони и това е данъчен пакет. Дефицитът трябва да бъде намален на 3 и под 3%, но трябва да бъдат подпомогнат и бизнесът. Развитието на бизнеса води до икономически растеж", коментира зам.-министърът на финансите. 

Людмила Петкова добави, че данъкът за имотите на хората ще се увеличи с около 15 евро годишен данък, ако например имотът е 60-70 квадрата и цената е около 50-60 евро. 

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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