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"Правят ТКЗС в здравеопазването": Вдигат палатков лагер пред МЗ с искане за оставката на Катя Ивкова

25 септември 2026, 8:24 часа 880 прочитания 0 коментара
Снимка: МЗ
"Правят ТКЗС в здравеопазването": Вдигат палатков лагер пред МЗ с искане за оставката на Катя Ивкова

Национален синдикат „Защита“ обяви, че възобновява протестите в здравеопазването. На 1 октомври синдикатът отваря палатков лагер пред Министерство на здравеопазването с искане оставката на министъра на здравеопазването Катя Ивкова.

"Вече 6 месеца чакаме отговор на поставените силно наболели проблеми в сферата на здравеопазването, а именно - заплати, условия на труд, размер на ваучери на храна, категория на труд, агресия над спешните екипи и др. Но отговор няма! 10 са исканията на НС „Защита“ към министъра на здравеопазването, на които няма абсолютно никакъв отговор", се казва в официална позиция на синдиката.

Обвиненията

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"Единственото, което прави министърът на здравеопазването е, да създава смут в системата на здравеопазването, като уж ще прави някаква „административна реформа“ в центровете за спешна медицинска помощ, чието провеждане на „реформата“ е в драстично противоречие със Закона, тъй като освобождаването на предвидените от нея 220 човека изисква провеждане на предварителни консултации със социалните партньори, каквито не са проведени в предвидените в Кодекса на труда срокове. Единственото, което споменава министър Ивкова е, че „реформата“ се прави с цел всички работещи в центровете за спешна медицинска помощ да бъдат облечени в еднакъв цвят дрехи. Това може да го направи и без т.нар. „административна реформа“. Тази „административна реформа“ явно се оказва „цветна“ реформа или по-скоро е една преднамереност за създаване на ТКЗС в сферата на здравеопазването, модел 1956г. след Априлския пленум, която може да довърши и без това сериозно разклатените основи на спешната помощ в страната", категорични са протестиращите.

Според тях социален диалог липсва, а в Бюджет 2026 министърът на здравеопазването е оставил всички второстепенни разпоредители с бюджет без никакво увеличение на трудовите възнаграждения, като самата Катя Ивкова не е наясно какво ще се случи с Бюджет 2027.

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"Същевременно се опитва да ограничава конституционни права – хората да защитават своите права и интереси чрез протести, което им гарантира Конституцията на Република България", гласи още позицията.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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