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Тънка хартия и ремонт на машините: ЦИК с разяснения как ще се гласува на изборите на 25 октомври

25 септември 2026, 8:41 часа 700 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Тънка хартия и ремонт на машините: ЦИК с разяснения как ще се гласува на изборите на 25 октомври

На вота на 25 октомври хартията за машините за гласуване ще бъде значително по-тънка от досегашната. Това обяви говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) д-р Стоянка Балова в ефира на БНТ. Тя поясни, че тя вече няма статута на бюлетина, както беше на предишни избори. "Процедурата по договаряне с Българската народна банка (БНБ), като сигурен изпълнител, стартира още следващата седмица. Целта е да бъдат елиминирани проблемите с бели бюлетини, къси бюлетини и всякакви форми на контролна разписка", обясни тя. На по-късен етап от ЦИК обещаха да дадат пълни параметри за хартията.

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Във връзка с машинното гласуване предстои мащабна диагностика, профилактика и евентуален ремонт на общо 12 800 устройства. Осигурени са и необходимите средства за резервни части – принтери, периферни устройства, батерии, флашки и дисплеи.

Краен брой на кандидатите

Балова коментира и казуса с кандидатпрезидентските двойки, които остават 27 на брой. Последният момент е наложил замяна в двойката Александър Томов – Александър Гарибов. Макар проверката за съответствие с Конституцията да тече до 27 септември, от ГРАО към МРРБ е постъпил доклад, че кандидат има и друго гражданство, което е наложило обявяване на регистрацията за недействителна. Партията обаче се е възползвала от правото си на замяна в законовия срок.

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Нов подход в обученията

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ЦИК подготвя и сериозна промяна в подготовката на членовете на секционните избирателни комисии (СИК). За първи път ще се провеждат обучения на терен в страната, като екипи на комисията ще пътуват на място. След като съставите бъдат официално назначени след 10 октомври (по силата на промените в Изборния кодекс), е предвиден и допълнителен тур на обучение за ръководните кадри. От комисията изразиха надежда за по-отговорно поведение от страна на партиите при номинациите, за да се избегне честата смяна на членове, като липсващите споразумения на местно ниво ще бъдат назначени служебно от РИК.

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ЦИК машинно гласуване президентски избори 2026
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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