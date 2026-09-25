Интригата за "Дондуков" 2: Пет реални кандидатури срещу тактиката "двама се карат, третият печели"

България официално навлиза в предизборна кампания за президентските избори (от 0:00 часа на 25 септември), като общо 27 кандидатпрезидентски двойки ще се борят за поста. Политическата сцена предлага парадоксална ситуация, при която реални амбиции да спечелят имат само няколко души, докато останалите са водени от най-различни лични мотиви. Огромният брой кандидати обаче може леко да повиши избирателната активност от 25% на 27%. Още: "Радев ми помогна и това няма да го забравя": Живко Тодоров подкрепи Илияна Йотова и остро разкритикува Борисов и ГЕРБ

Кой се кара и кой ще спечели?

Снимка: БГНЕС

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ПР експертът Пепи Димитрова посочи в студиото на bTV, че на пазара има петима добре познати кандидати с ясни мотиви, докато останалите 22-ма по-скоро търсят безплатна едномесечна медийна слава.

Според нея основната интрига се върти около тези пет водещи двойки, които имат реален шанс за балотаж. Тя допълни, че ситуацията може да се развие по сценария "двама се карат, третият печели", като появата на кандидат от "Възраждане" обърква предварителните сметки и вероятно ще насочи кампанията им срещу Илияна Йотова.

Според другия политически анализатор доц. Диана Дамянова се прави опит геополитиката да бъде ключовата фаза, но за нея българите търсят по-скоро да видят дали ще има някаква опозиционност на тази власт.

"За мен интригата е в това дали българският народ ще пожелае да сложи всички яйца в една кошница. И коя ще бъде кошницата, която той ще сложи. Много е важно е и когато се правят мажоритарни избори, мажоритарните кандидати да кажат на балотаж кой биха подкрепили", обясни Дамянова.

Според Наталия Димитрова предизвикателствата пред кандидат-президентите са свързани с това да се еманципират от своята политическа биография дотук.

"Тази мантра, че има двама кандидати, не отговаря напълно на истината. Имаме един трети кандидат с много сериозни шансове, защото външнополитическата лексика на Радев накара една част от най-проруските му избиратели да се разстроят морално. Те могат да припознаят друг кандидат. Тази предпоставка, че всичко е предрешено в този момент ми изглежда наивна", обясни доц. Диана Дамянова.

"Факт е, че ние избираме „джувката" на българската държава. Той няма пряка власт, но създава атмосферата в тази държава. В този смисъл този избор, който предстои, е малко по-морално, естетически, политически, отколкото твърдо политически", завърши тя.

Политическите експерти в студиото на bTV се обединиха около мнението, че основните теми в дебатите ще бъдат геополитиката и сигурността. Избирателите очакват сериозни позиции по международните въпроси, а голямото предизвикателство пред кандидатите ще бъде да се еманципират от досегашната си партийна биография.

За гласоподавателите ще бъде ключово да видят дали новата президентска институция ще бъде реална опозиция на текущата власт, както и да разберат кого биха подкрепили мажоритарните кандидати при евентуален балотаж.

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