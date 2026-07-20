"Абсурдно и жалко": Лионел Меси разочарова футболния свят с постъпката си на финала (ВИДЕО)

Капитанът на Аржентина Лионел Меси беше подложен на критики заради една конкретна ситуация по време на финала на Мондиал 2026. "Гаучосите" се изправиха срещу Испания в опит да защитят световната си титла, но бяха напълно надиграни от европейските шампиони и в крайна сметка загубиха след гол в продълженията на Феран Торес. Меси беше незабележим почти през целия мач, като се активира чак след допуснатото попадение, но беше твърде късно. Така най-запомнящият се момент с негово участие остана една много странна случка.

Меси поиска червен картон за Кукурея

Финалът в Ню Йорк беше белязан от полемика, тъй като напрежението ескалира след поредица от спорни съдийски решения. Аржентина остана с 10 души на терена в края на редовното време, след като Енцо Фернандес получи втори жълт картон за безразсъден фаул срещу Пау Кубарси. Малко след това левият бек на иберийците Марк Кукурея се забърка в ожесточена размяна на реплики с Меси. Капитанът на Аржентина незабавно се обърна към съдийския екип, като изглеждаше, че иска да бъдат наложени дисциплинарни мерки срещу защитника на Реал Мадрид.

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Messi, Cucurella ağzını kapattı diyerek kırmızı istedi! pic.twitter.com/4KaG0QM5qC — Anında Gol ⚽️ (@Anindagol9) July 19, 2026

"Държи се като бебе"

Съгласно правилата на Мондиал 2026, играчите рискуват тежки наказания, включително червен картон, ако кажат нещо на противниците си, докато са покрили устата си, както направи Кукурея с капитана на "гаучосите". Това правило вече доведе до изгонването на Мигел Алмирон по-рано в турнира, което породи предположения, че Меси се надяваше същата санкция да бъде наложена и на Кукурея. Инцидентът предизвика бурна реакция от страна на коментатора на ITV и бивш защитник на Арсенал - Лий Диксън. В прякото предаване той критикува поведението на Меси и се запита защо играч от неговия ранг би се опитал да повлияе на съдията по този начин.

"Мачът е загубен, ако започнеш да се държиш така. Не бива да се държиш като бебе, за да се опиташ да накараш някого да бъде изгонен за това, това е абсурдно", каза Диксън. Легендите на английския футбол Уейн Рууни и Джо Харт също не останаха очаровани от постъпката на осемкратния носител на "Златната топка": "Беше тъжно да се види Лионел Меси да прави това. Да, изобщо не ми хареса това от Меси. Той осъзнава колко по-добри са Испания в този финал."

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