Арсенал се похвали с невероятен рекорд на Световното първенство в Северна Америка

На международната сцена няма място за разделение по клубове. Играчи от най-заклетите отбори загърбват съперничеството си през сезона и играят рамо до рамо за една по-висша цел. Въпреки това, си струва да се отбележи, че представителите на един определен клуб, който изпрати феноменална кампания, блестят на Световното първенство в Северна Америка. Става въпрос за шампиона Арсенал, чийто представители озариха голямата сцена, след като вдигнаха титлата във Висшата лига.

Арсенал постави нов рекорд на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада

По време на феноменалния обрат на Белгия с 3:2 срещу Сенегал, крилото на "артилеристите" Леандро Тросар асистира за изравнителното попадение на Юри Тиелеманс в 89-а минута. По този начин той се превърна в шестия играч на лондончани, който е подал за гол на настоящия турнир в Северна Америка. Никой друг клуб в историята не е имал повече играчи, дали финалния пас. До този момент Мартин Йодегор има 3 асистенции, Виктор Гьокереш и Букайо Сака са с по две, докато Габриел Магаляеш, Деклан Райс и сега Тросар са допринесли с по една. Този резултат поставя нов рекорд за клуба.

Според данните на самия клуб, това надминава предишния им рекорд от четирима различни играчи, давали асистенции на едно световно първенство, поставен на Мондиала във Франция през 1998 година от Марк Овермарс, Емануел Пети, Патрик Виера и Денис Бергкамп.

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Петнадесет играчи на Микел Артета от девет различни държави отпътуваха за турнира - най-много от всеки друг клуб от Висшата лига. Тяхното влияние се усеща почти във всеки ъгъл на терена. Освен асистенциите, няколко играчи отбелязаха голове, изравнявайки рекорда на клуба за най-много различни голмайстори на едно първенство. Тъй като редица играчи на Арсенал все още участват в елиминационните кръгове, рекордът може да бъде подобрен още повече, преди турнирът да приключи в Ню Джърси на 19 юли.

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