Кабинетът "Радев":

Котките винаги са VIP – независимо от мястото и времето! Вашият допамин за 2 юли

02 юли 2026, 22:30 часа 787 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Котките винаги са VIP – независимо от мястото и времето! Вашият допамин за 2 юли

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Прекрасно е да си котка - особено в Турция! Всички ти се радват и ти обръщат внимание, дори когато решиш да се разходиш в най-неподходящия момент върху масата на участниците в панела по време на конференция.

Още: Щастието идва във формата на котка: Допамин за понеделник

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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