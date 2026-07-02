Котките винаги са VIP – независимо от мястото и времето! Вашият допамин за 2 юли

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Прекрасно е да си котка - особено в Турция! Всички ти се радват и ти обръщат внимание, дори когато решиш да се разходиш в най-неподходящия момент върху масата на участниците в панела по време на конференция.
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When a cat shows up at a conference in Turkey— NEXTA (@nexta_tv) July 1, 2026
and immediately becomes the keynote speaker 🐱 pic.twitter.com/ICrw1Wgiyo
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