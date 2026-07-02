Най-важните новини за деня: 2 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 2 юли 2026 г.

ГЪЛЪБ ДОНЕВ НЕ Е СКЛОНЕН НА ФИНАНСОВИ СТИМУЛИ ЗА МАЙКИТЕ, НЕ ПОВИШАВАЛИ РАЖДАЕМОСТТА

Вчера се проведе протест на майки в цяла България под мотото "Майчинството не е милостиня". Същевременно представители на протестиращите се срещнаха със социалния министър Наталия Ефремова и финансовия министър Гълъб Донев, за да обсъдят исканията на майките.

КЪДЕ ОТИВАТ ПАРИТЕ? КРАСЕН СТАНЧЕВ ЗА ТАЙНИТЕ В БЮДЖЕТ 2026 (ВИДЕО)

Има много тайни в бюджет 2026 и това е проблемът. Това каза в предаването Студио Actualno икономистът доц. д-р Красен Станчев, преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски“ и създател на Института за пазарна икономика: “Има прекалено много тайни, там е проблемът. Всички изисквания, въведени от много отдавна, със Закона за нормативните актове, приет 1971 г., тогава той трябва да изпълнява някакви цели от рода на развито социалистическо общество. Сега имат подобни цели, но не ги заявяват. Но от тогава до сега, особено с промените в това законодателство, как се правят закони, се изисква тогава, когато вие харчите и това се изисква и по Закона за публичните финанси, да се знае за какво го харчите. Още: Да правиш фейсбук рубрика "Перо по перо" не е като да правиш бюджет "Перо по перо"

227 ПОЛЕТА ЗА 8 ГОДИНИ: ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА И ИЗВЕСТЕН БИЗНЕСМЕН БИЛИ В КОМПАНИЯТА НА ПЕЕВСКИ

"Данните в МВР, събрани от ГДБОП показват, че за период от 8 години от 2018 до момента Делян Пеевски е летял от летище София 227 пъти, като то тях чартърните полети с частни авиокомпании са 181. Проверката обхваща дълъг период от време, както казах, към момента сме установили кой е заплатил един от полетите", обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев от парламентарната трибуна във връзка с полетите на Делян Пеевски, уточняваайки, че информацията все още се обработва.

"КАК НАЦИОНАЛЕН ПРИОРИТЕТ = 0 ЕВРО БЮДЖЕТ ЗА 3 ГОДИНИ?": ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА ПАРИ В БЮДЖЕТА НЯМА, НЯМА И ДА ИМА

Пари за Националната детска болница в бюджета няма, няма и да има. За това сигнализираха от гражданската инициатива "За истинска детска болница", уточнявайки, че в разчетите си управляващите са заложили 0 евро бюджет за бъдещата педиатрична болница не само за тази година, но и за останалите две след нея.

НЕ ПРОСТО СГРАДА ЗА БОЛНИЦА, ТРЯБВАТ РЕФОРМИ В ДЕТСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ: ГОВОРИ Д-Р МАРИЯ БРЕСТНИЧКА (ВИДЕО)

Нужна е не просто сграда за болница, трябват реформи в детското здравеопазване. Това каза в предаването Студио Actualno д-р Мария Брестничка от “Национална мрежа за децата“, която е член на Обществения съвет за Национална детска болница: “Когато ние говорим за Националната детска болница, не говорим само за сграда. Тя сградата може да се изгради за 2-3 години. Въпросът обаче е как тази сграда е изпълнена със съдържание. Защото Националната детска болница не е просто една лъскава сграда. Тя е преживяването на детето, когато то врезе вътре. Когато то може да бъде със своите родители, когато около него е организирана цялата медицинска грижа. Когато това дете е например с комплексно заболяване, например с психиатрично заболяване и кардиологично заболяване, то да получи цялата грижа там в тази Национална детска болница.“ Още: "Как национален приоритет = 0 евро бюджет за 3 години?": За детска болница пари в бюджета няма, няма и да има

500 МЛН. ЛВ. ВМЕСТО 300 МЛН. ЛВ. ЗА МАНТИНЕЛИ: КОЙ Е СПЕЧЕЛИЛ

500 млн. лева, вместо 300 млн. лева - толкова е струвало окончателното монтиране на мантинели и ограничителни системи по републиканската пътна мрежа на българските данъкоплатци. Става въпрос обаче за договори от 2022 година - опит да бъдат сключени нови договори беше направен през късната есен на 2025 година, но в крайна сметка той е неуспешен, конкурсната комисия е прекратила процедурата на 1 юли. Тази обществена поръчка, с 6 обособени позиции, беше с прогнозна стойност от над 490 млн. евро!

ПЪТИЩА НА УЖАСА: ИМА ЛИ МЕРКИ, КОИТО ДА НИ ПРОМЕНЯТ ЗАД ВОЛАНА? (ВИДЕО)

Над 2900 са катастрофите от началото на годината в България, а жертвите наброяват 210. При сравнение с данни за загиналите през същия период на 2025 г., се отчитат 34 (тридесет и четирима) повече загинали участници в движението през тази година, посочват от Министерството на вътрешните работи.

БАБА АЛИНО В ГАБРОВО: КМЕТИЦАТА ТАНЯ ХРИСТОВА И ЧЕТИРИЕТАЖНАТА Ѝ КЪЩА

Малка спретната къщурка – мечтата на всеки българин. Неведнъж различни проучвания са показвали, че именно притежанието на имот като собственост е буквално кодирано в българската ДНК. Затова не е чудно, че всеки се оглежда за по-хубав дом и му се иска да даде по-малко пари за него.

НЯМА ОПИТ ЗА СЪДЕБНА РЕФОРМА: ОБЯСНЕНИЕ НА ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ КАК ВСИЧКО СИ ОСТАВА БЛАТО

"Поредният опит за съдебна реформа е чудесно казано, но то няма и опит още". Това заяви адвокат Велислав Величков, лице на "Правосъдие за всеки" и депутат от ПП. Всички критерии за избора на ВСС в готвените сега промени бяха отхвърлени, оплака се той, като напомни, че опозицията предложила съдии, прокурори и следователи да не могат да са кандидати от политическата квота т.е. да бъдат избирани от парламента.

МИЦКОСКИ ПОВИШИ СРЪБСКИ АГЕНТ В ПРАВИТЕЛСТВОТО СИ: НОВ УСПЕХ ЗА "СРЪБСКИ СВЯТ", А ЕС ВСЕ ПО-ДАЛЕЧ

Македонският вицепремиер по междуобщностните въпроси и лидер на партията на етническите сърби в Северна Македония Иван Стоилкович, за когото има документи, че е сръбски агент, получава нов ресор при преформатирането на правителството на Християн Мицкоски. За това научаваме от македонските медии, но и от негов благодарствен пост в социалната мрежа "Фейсбук". Изглежда е свършил достатъчно за общностите в югозападната ни съседка: страната вече четвърта година не вписва българите в македонската конституция, но за сметка на това Стоилкович накара гражданите в Северна Македония да честват сръбски празници.

РУСИЯ Е ШПИОНИРАЛА ЯДРЕНИ БАЗИ В ЕВРОПА ЧРЕЗ "СЕНЧЕСТИЯ ФЛОТ", РАЗСЛЕДВАНЕ ХВЪРЛЯ ПОДОЗРЕНИЕ И ВЪРХУ БЪЛГАРСКИ КОРАБ

Русия е използвала флота си от санкционирани „сенчести“ петролни танкери, за да изстрелва дронове за наблюдение над чувствителни ядрени съоръжения в континентална Европа и Великобритания, установява доклад на Международния институт за стратегически изследвания (IISS). Тези кораби се използват от Москва за заобикаляне на западните санкции с прехвърляне на петрол от един на друг, с плаване под чужд флаг и с изключване на транспондерите. Те са толкова стари и неподдържани, че сами по себе си представляват заплаха за околната среда.

УКРАЙНА ЩЕ ИЗНАСЯ ОРЪЖИЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОТ НАЧАЛОТО НА ВОЙНАТА, ЗЕЛЕНСКИ ВЕЧЕ ПОДКАНИ РАДЕВ

Правителството на Украйна одобри „първия прозрачен механизъм“ за износ на оръжие от страната, заяви министърът на отбраната Михайло Фьодоров на 1 юли – ход, за който компаниите от отбранителния сектор твърдят, че ще им помогне да се задържат на пазара и да развиват отрасъла в дългосрочен план. „За първи път е установена ясна процедура, която определя единни правила за държавата, производителите и партньорите“, заяви Фьодоров в публикация в Telegram.

ВТОРАТА АРМИЯ В СВЕТА ВОЮВА С БЕНЗИНОСТАНЦИИ. ТЕСТ НА УКРАИНСКА БАЛИСТИЧНА РАКЕТА ЗА УДАР ПО МОСКВА? (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тъй като Украйна се снабдява с гориво от чужбина и то с бензиновози, беше неизбежно да започнем масирана кампания от удари по украинските бензиностанции. Тя вече е в разгара си, набира скорост. Само през последните 8 дни "обективните данни" (бел. ред. - език, който специално "Рибар“ използва, за да уверява, че дадено твърдение почива на геолокализирани видеокадри) показват, че са били "ударени над 70 бензиностанции на контролираната от режима в Киев територия. Трябва обаче да се направи важно уточнение: част от информацията за бензиностанциите идва изключително от представители на противника, което изисква допълнителна проверка". Това е част от публикация на Z-канала "Рибар", създаден и поддържан от капитан Михаил Звинчук, бивш говорител на руското военно министерство.

КАКВИ СА ЗАГУБИТЕ НА РУСИЯ И УКРАЙНА ДОСЕГА ВЪВ ВОЙНАТА: ПРОУЧВАНЕ ЧЕРТАЕ МРАЧНА КАРТИНА

Според ново проучване, загубите на Русия и Украйна в продължаващата вече пета година война възлизат на над два милиона военнослужещи, като под загуби се разбира както убитите, така и ранени военни. Това съобщава The New York Times, позовавайки се на проучване на Центъра за стратегически и международни изследвания.

САЩ ИМАТ НАЙ-СИЛНОТО ФИНАНСОВО ОРЪЖИЕ В СВЕТА. ЩЕ ГО ИЗПОЛЗВАТ ЛИ?

В началото на юни министърът на финансите на САЩ Скот Бесент възложи на своите подчинени да проучат законови възможности за конфискация на замразени ирански активи и използването им като компенсация за военните щети, понесени от държавите от Персийския залив. Няколко дни по-късно, в средата на месеца, Вашингтон и Техеран подписаха меморандум за прекратяване на конфликта и удължаване на примирието. Според американското издание Stratfor изявлението на Бесент вероятно е било насочено към засилване на натиска върху Иран по време на преговорите.

ГОНЗО ПО-ВЕЛИК ОТ КЕЙН!? И ТАЗИ АНГЛИЯ Е ЧАО | ТОЧНО ПОПАДЕНИЕ

Хари Кейн е най-великият нападател в историята! Всъщност на 2 юли има един по-велик - и това е рожденикът Георги Иванов! Това каза Филип Джалов, който бе специален гост в новия епизод на "Точно попадение". А предвид силните му симпатии към Левски, думите му едва ли са толкова преувеличени! Шегата обаче настрана: Кейн направи едно от най-влиятелните си представяния за Англия и измъкна отбора от сигурно изпадане, отбелязвайки два гола за обрата срещу Конго.