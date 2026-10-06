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Атанас Рибарски: "Момчетата могат повече, дано оправдаят шанса си"

06 октомври 2026, 9:28 часа 706 прочитания 0 коментара

След разочароващи първи три резултата от началото на Лигата на нациите - загуби от Люксембург с 1:2 и от Исландия с 0:3, както и равенство с Естония 0:0, България ще изиграе последния си друбой за настоящата пауза за националните отбори. "Лъвовете" гостуват на Люксембург днес, на 6 октомври, от 21:45 ч. Временният наставник Атанас Рибарки говори на пресконференция преди срещата, като заяви, че се надява всеки, който е получил шанс, да го оправдае.

Атанас Рибарски: "Трябва да подобрим играта с топката"

Ето какво каза Атанас Рибарски: "Различен мач, различна нагласа. Трябва да подобрим играта с топката, да сме концентрирани в защита. Изгледахме нещата, които може би не ни достигнаха - да затворим първото полувреме без гол. Трябва при промяна на резултата да не губим концентрация. Да, има известни колебания, най-вече с балансирането на минутите. Имаме известни физически проблеми, до последно няма да се знае до каква степен те ще бъдат възстановени.

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Атанас Рибарски

"Играчите могат много повече"

Няма значение периода преди години, актуална препратка са последните два мача на Люксембург. Играчите могат много повече, трябва да са спокойни. Те вярват в процеса, знаят, че трябва да запишат добри игри. Една победа може да се извоюва, но трябва да е с ясен план. Надявам се да успеем да убедим играчите, че те са добри футболистите и в тази група превъзхождат съперниците си. Аз съм оптимист почти винаги, но гледам да поставям реална оценка на случващото се. Трябва накрая да сме честни с труда си. Мачът е важен за нас, за тях също - вярвам, че ще излезем победители. Доста по-различен мач като изпълнители и като постройка от страна на Люксембург. Трябва да сме готови за всички варианти.

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Национален отбор по футбол

"Надявам се всеки, който получи шанс, да го оправдае"

Не исках да правя констатация относно текучеството спрямо предишния ни мач тук - да, трима са били футболистите спрямо предния път, трудно е това за национален отбор. Всеки следващ лагер трябва да бъде продължение на предходния. При такова текучество отборът губи облика си. Това зависи от много неща. Мисля, че се отзовах в момент, в който бях потърсен, сега гледаме утрешния мач, ще го направя докрай, много е важно да излезем честни с това, което сме поставили като усилия. След това вярвам, че ръководството ще вземе най-точното решение. Наясно съм относно отсъстващите, иначе бихме били в беда, имам идея. Надявам се всеки, който получи шанс, да го оправдае. Ситуацията е деликатна и се надявам да излезем победители".

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Национален отбор по футбол Лига на нациите Атанас Рибарски
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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