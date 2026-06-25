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Байерн договори халф, който прави фурор на Мондиал 2026

25 юни 2026, 13:50 часа 736 прочитания 0 коментара

Байерн Мюнхен постигна принципно споразумение с ПСВ Айндховен за трансфера на халфа Исмаел Сайбари, съобщава Fussballdaten. Според информацията клубът от Мюнхен ще плати 50 милиона евро плюс 5 милиона евро бонуси за 25-годишния футболист. Този трансфер ще бъде рекорден за нидерландския клуб. Сделката включва и процент за ПСВ от всяка бъдеща препродажба на Сайбари.

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Исмаел Сайбари има 3 гола в 3 мача на Световното

Мароканският футболист вече е постигнал споразумение за личните си условия с Байерн до 2031 г. и е преминал медицински прегледи в Съединените щати, където в момента е с мароканския национален отбор за Световното първенство през 2026 г. Исмаел Сайбари прави истински фурор на екипа на африканската страна, като до този момента има 3 гола в три мача.

ПСЖ, Тотнъм и Манчестър Юнайтед също са заявили своя интерес към Сайбари, но той ще облече екипа на баварския гранд.

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Байерн Мюнхен ПСВ Световно първенство по футбол 2026 Мароко отбор
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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