Байерн договори халф, който прави фурор на Мондиал 2026

Байерн Мюнхен постигна принципно споразумение с ПСВ Айндховен за трансфера на халфа Исмаел Сайбари, съобщава Fussballdaten. Според информацията клубът от Мюнхен ще плати 50 милиона евро плюс 5 милиона евро бонуси за 25-годишния футболист. Този трансфер ще бъде рекорден за нидерландския клуб. Сделката включва и процент за ПСВ от всяка бъдеща препродажба на Сайбари.

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Исмаел Сайбари има 3 гола в 3 мача на Световното

Ismael Saibari is the first ever African player to score in all three group games at a single World Cup tournament. Pure class 🥵#CreatingStarsTogether pic.twitter.com/dThLsVGCkZ — PSV (@PSV) June 25, 2026

Мароканският футболист вече е постигнал споразумение за личните си условия с Байерн до 2031 г. и е преминал медицински прегледи в Съединените щати, където в момента е с мароканския национален отбор за Световното първенство през 2026 г. Исмаел Сайбари прави истински фурор на екипа на африканската страна, като до този момента има 3 гола в три мача.

ПСЖ, Тотнъм и Манчестър Юнайтед също са заявили своя интерес към Сайбари, но той ще облече екипа на баварския гранд.

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