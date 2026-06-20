Реал Мадрид затвърди новата си тенденция и призна за Майкъл Олисе

Ръководството на Реал Мадрид излезе с официална позиция по интересен казус. През последните дни сериозно се спекулира, че "кралете" са готови да похарчат огромна сума, за да привлекат едно от най-атрактивните имена в световния футбол. Става въпрос за крилото на Байерн Мюнхен - Майкъл Олисе, който е определян за мечтания трансфер на президента Флорентино Перес. По тази причина от Marca написаха, че мадридчани ще предложат между 200 и 220 млн. евро за услугите на французина.

Реал Мадрид излезе с позиция за Олисе

Продължавайки тенденцията си да публикуват изненадващи официални изявления относно трансферната си дейност, от Реал Мадрид категорично заявиха, че не са правили никакви опити да привлекат Олисе през това лято. Те отрекоха информацията да е имало какъвто и да е контакт с играча, неговите представители и Байерн Мюнхен. "Кралете" подчертаха и отличните си институционални отношения, които поддържат с германския шампион, с когото споделят дълга история на взаимно уважение, сътрудничество и възхищение. От "Бернабеу" дори се извиниха на футболния свят за разпространяването на спекулации, които не отговарят на действителността.

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Макар че трябва да се приеме, че Реал казва истината в своето изявление, това означава само, че до този момент те не са се опитвали да сключат сделка за Олисе. Това не казва нищо за бъдещите им планове. Испанският гранд явно е решен да действа с класа и уважение във всякакви бъдещи преговори с Байерн Мюнхен, който, според закона, трябва да даде разрешение на заинтересован клуб да разговаря с който и да е от играчите си под договор - практика, която в съвременния футбол се спазва много рядко.

В днешно време контактът обикновено се осъществява с агентите от името на играчите, като всички преговори се провеждат чрез трета страна, а има дори много примери за мениджъри, които разговарят с потенциални трансферни цели, преди да получат разрешение. Ако "кралете" наистина искат да привлекат Олисе, изявлението им подсказва, че те биха се ангажирали първо да се опитат да постигнат споразумение с Байерн относно трансферната сума, преди да проведат каквито и да било разговори с французина. За съжаление на "лос бланкос", това може да се окаже по-лесно на думи, отколкото на практика. От Мюнхен многократно заявиха, че всякакви опити Олисе да бъде откъснат от Байерн ще бъдат напразни.

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