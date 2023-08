Байерн предложи над 100 млн. евро за Кейн, баварците с ултиматум към Тотнъм

Германският гранд е предложил на Тотнъм над 100 милиона евро за правата на Хари Кейн. В сумата има включени и редица бонуси. Шефовете на Байерн обаче са поставили условие на английския клуб. Британците ще трябва да отговорят на офертата на баварците до полунощ тази вечер, в противен случай германците ще се насочат към някоя от другите си трансферни цели.

Bayern Munich are understood to have set a deadline of midnight on Friday for Tottenham Hotspur to accept their latest offer for Harry Kane.



The German giants are considering turning to other transfer targets if Tottenham do not finally agree a deal



[@JBurtTelegraph] pic.twitter.com/rdrQte4evL

