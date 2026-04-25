Барса се докара в ситуацията на Левски! Арсенал продължава да си играе с огъня

Испанският колос Барселона се докара до ситуацията на Левски в Първа лига, само че в испанския елит! При оставащи 5 кръга до края на шампионата каталунците са лидери в класирането с преднина от 11 точки пред втория Реал Мадрид и изглежда, че няма какво да ги спре по пътя към титлата. Същият аванс има и Левски пред втория ЦСКА 1948, като и двата тима може да станат шампиони още в следващия кръг.

Барселона вече изглежда недостижим за Реал Мадрид

Барселона успя да увеличи преднината си пред Реал, след като победи Хетафе с 2:0 като гост в среща от 33-ия кръг на Ла Лига. Фермин Лопес и Маркъс Рашфорд отбелязаха попаденията в мача, докато Педри и Роберт Левандовски се отчетоха с асистенции. Така Барса наказа грешката на Реал, който завърши при резултат 1:1 с Бетис в петък. В следващия кръг Барса гостува на Осасуна, а Реал гостува на Еспаньол.

Атлетико Мадрид спря кошмарната си серия в Ла Лига

Иначе Атлетико Мадрид спря серия от четири поредни загуби в първенството, побеждавайки Атлетик Билбао с 3:1 като домакин с два гола на Александър Сьорлот и един на Антоан Гризман. "Дюшекчиите" са четвърти в Ла Лига и трудно могат да бъдат изместени от четворката до края на сезона, като са на две точки от третия Виляреал, който в неделя домакинства на Селта. По-рано пък Валенсия победи Жирона с 2:1 като домакин, докато Алавес надделя със същия резултат над Майорка у дома.

Арсенал победи Нюкасъл с минимален резултат

В английската Висша лига пък Арсенал се върна на върха в класирането след минимален успех над Нюкасъл с 1:0 като домакин. Единственото попадение отбеляза Еберечи Езе през първата част, а Кай Хаверц получи контузия и бе заменен още преди почивката. Арсенал обаче продължава да си играе с огъня в битката за титлата, като от зимата насам тимът позагуби игрови си облик и играе предимно за резултати, което се отразява на представянето им на терена.

Засега Арсенал остава начело със 73 точки - с три пункта пред Манчестър Сити, който е с мач по-малко. Иначе по-рано през деня Ливърпул влезе в топ 4, изравнявайки се по точки с Манчестър Юнайтед преди дербито срещу "червените дяволи".