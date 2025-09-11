Войната в Украйна:

Бен Уайт отличи "чудовище" в отбора на Арсенал

Защитникът Бен Уайт описа новия нападател на английския футболен клуб Арсенал Виктор Гьокереш като "чудовище" и "един от най-сериозните професионалисти в тренировъчния процес". Шведският национал бе привлечен от Спортинг Лисабон за 63.5 милиона паунда и вече вкара два гола за лондончани. Уайт и Гьокереш бяха съотборници и в юношеските формации на Брайтън. 

Виктор Гьокереш е "чудовище", което не може да бъде спряно 

"Той е чудовище. Живее за головете и винаги е опасност за вратата ти. Наистина не искаш да го срещаш на терена, защото така или иначе не можеш да го спреш физически. Той ще ни помогне много и няма да му бъде нужна адаптация, тъй като вече е играл в Англия. Виждали сте и преди хора, които пристигат тук и им е трудно", заяви Уайт, цитиран на клубния уебсайт на английските вицешампиони. 

Виктор Гьокереш

"Виктор вече е свикнал с всичко в Арсенал. Той беше в Ковънтри, след това играхме много мачове заедно в Брайтън. Виждал е за какво става въпрос и знае какво да очаква от защитите. Не мога да намеря лоша дума за него, честно казано. Този човек е един от най-сериозните професионалисти в тренировъчния процес. Точно като Мартин Йодегор", завърши защитникът. 

Стефан Йорданов
