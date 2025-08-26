Войната в Украйна:

Новоизгряла звезда на Манчестър Юнайтед е на изхода на "Олд Трафорд"

Халфът на Манчестър Юнайтед Коби Мейну ще обмисли напускането на клуба, ако бъде получена оферта преди 1 септември, съобщава talkSPORT.

20-годишният англичанин не е успял да се споразумее за нов договор. Той иска заплата от около 174 хиляди евро на седмица. Сега възнаграждението му за същото време е 30 хиляди евро.

Договорът на Мейну е валиден до 30 юни 2027 г. През сезон 2024/25 халфът отбеляза 2 гола и направи 1 асистенция в 37 мача във всички състезания. Порталът Transfermarkt оценява стойността на играча на 50 милиона евро.

