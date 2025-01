Чековете на Меси в Барса: От минимална заплата за България до дългове за милиони, изплащани до вчера!

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Лионел Меси е не само един от най-добрите футболисти в историята, но и един от най-богатите спортисти въобще. Нетното му състояние се оценява на около 650 милиона долара. Парите обаче никога не са били водещ фактор в неговата кариера. Тъкмо обратното: през 2021-ва той дори бе готов да остане в клуба на сърцето си Барселона при 50% по-ниско възнаграждение, но ръководството на "блаугранас" така и не успя да го регистрира съгласно правилата за финансов феърплей в Ла Лига.

Всъщност любопитен факт е, че първият работен фиш, който Меси получава в живота си, е на стойност 556 долара. Толкова е заплатата, която Лео получава като юноша в прочутата школа на Барселона - "Ла Масия". Тази сума се равнява 1058 лева: или малко под настоящата минимална работна заплата в България, която е 1077 лева. Сумата е такава, тъй като Меси все още е непълнолетен и не може да получава по-голямо възнаграждение. А и не трябва - особено ако използваш парите като средство за възпитаване.

Първият професионален договор на Лионел Меси идва през февруари 2004 година, когато все още е на 16. Тогава годишните му приходи скачат главоломно - до 3,3 млн. долара. Интересното е, че най-първата откупна клауза в договора на Меси е само 32,3 млн. долара. Само за сравнение: откупната клауза на Ламин Ямал възлиза на 1 милиард долара. Откупната клауза на Меси се вдига до 86,2 млн. долара, когато прави дебюта си за Б отбора на Барселона.

Година по-късно - през 2005-та, Меси подписва дългосрочен договор с Барселона до 2010 г. В следващите години той още няколко пъти преподписва с каталунците при по-добри условия и за двете страни. Скоро Лео Меси се превръща и в най-скъпоплатения спортист в света, получавайки 71 млн. евро на година. Но това, което подписва Меси с Барселона през 2017-а, е отвъд най-смелите представи за заплати във футбола. Аржентинецът подписва договор за 4 години, по който трябва да получи невероятните 138 млн. евро на сезон - или общо 555 237 619 евро за целия престой.

И това не е всичко: за да награди футболиста, че подписва нов договор с клуба, Барселона го възнаграждава с допълнителни 115 225 000 евро. А бонусът му за лоялност е на стойност почти 78 милиона евро. Разкритията идват от испанското издание El Mundo Deportivo едва през 2021-ва - месеци преди да се стигне до раздялата с Меси, която става факт след изтичането на космическия му договор на "Камп Ноу".

