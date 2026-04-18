Червената лампа за Манчестър Юнайтед светна: тийнеджър ще държи защитата сам срещу Челси

18 април 2026, 13:37 часа 164 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
За Манчестър Юнайтед предстои много важен мач. Срещата с Челси се явява пряк сблъсък за място в топ 5. Именно първите 5 места във Висшата лига ще осигуряват участие в Шампионска лига през следващия сезон. "Червените дяволи" са на 3-то място с 55 точки, а "сините" са 6-ти с 48 пункта. Разликата може да не изглежда малка, но 4-тият Астън Вила също е с 55 точки, а 4-тият Ливърпул е с 52. Най-голямият проблем за Манчестър Юнайтед в сблъсъка ще бъде наличието на само един централен защитник в лицето на Ейдън Хевън.

Всички централни защитници на Ман Юнайтед ще пропуснат гостуването на Челси

Самият Хевън не е твърд титуляр, като е взел участие само в 14 от възможни 32 мача във Висшата лига. А от първата минута 19-годишният бранител е започвал само 8 пъти. Новината, че тийнейджърът ще е единственият централен защитник на разположение на Майкъл Карик дойде, след като стана ясно, че Лени Йоро се е контузил и не е пътувал със състава на Манчестър Юнайтед за визитата в Лондон. Хари Магуайър, Лисандро Мартинес и Матайс де Лихт, които са останалите централни защитници на "червените дяволи", също по една или друга причина ще проспуснат срещата с Челси.

Още: Гуардиола отсече: Ако загубим от Арсенал, всичко свършва!

Ейдън Хевън

Люк Шоу и Нусаир Мазрауи са вариантите за партньор на Ейдън Хевън

Англичанинът и аржентинецът изтърпяват наказания, а нидерландецът е с контузия на гърба и не е играл от ноември 2025 г. Левият бек Люк Шоу е един от вариантите за централен защитник при липсата на други. Той е играл на тази позиция и друг път, така че тя не му е чужда. Проблемът при евентуално партньорство между него и Хевън е, че и двамата играят с удобен ляв крак. Специално при централните защитници, това не е добра комбинация. Нусаир Мазрауи също е играл като централен защитник за Манчестър Юнайтед, но това беше под ръководството на Рубен Аморим. Тогава "червените дяволи" играха с 3-ма централни защитници, а мароканецът бжеше в ролята на дясностоящ такъв.

Още: След като беше изхвърлен от Ман Юнайтед: Челси го приюти, само за да го разкара след една година

Николай Илиев Отговорен редактор
Още от Футбол свят
