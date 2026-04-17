Гуардиола отсече: Ако загубим от Арсенал, всичко свършва!

Мениджърът на английския футболен гранд Манчестър Сити Пеп Гуардиола описа сблъсъка от 33-ия кръг във Висшата срещу лидера Арсенал в неделя като „финал“, заявявайки, че евентуална загуба би означавала край на надеждите за титлата на неговия отбор. Преди домакинството на стадион „Етихад“ Сити изостава на 6 точки от съперника си, но има и мач по-малко. С победа „гражданите“ ще намалят разликата, като същевременно ще поставят Арсенал под напрежение преди последните срещи от надпреварата.

Попитан дали вижда мача срещу лондончани като финал, Гуардиола отговори: „Да, очевидно. Ако загубим, всичко свършва“. Испанският специалист все пак твърди, че отборът му е уверен и настоя, че вярата е най-важна в този етап от сезона.

„Всичко ще се реши на терена“

„Ако можехме да си купим увереност в супермаркета, щяхме да го направим веднага. Това е едно от най-важните неща. Но нашата увереност е достатъчна. Готови сме. Преди месец, когато губихме точки в някои моменти, мислех, че няма да бъдем тук, но после видях календара и казах „Окей, играем срещу Арсенал у дома и имаме шанс. Шест точки са. Това не е малка разлика, но имаме шанс да го направим“.

„Такава е ситуацията, в която се намираме. Зависи от поведението ни и всичко ще се реши на терена. Нашите фенове изкупиха местата. Всичко е перфектно преди мача“, обясни Гуардиола, цитиран от агенция Ройтерс.

Манчестър Сити победи Арсенал с 2:0 във финала за Купата на лигата през миналия месец, а от средата на януари не е губил двубой от Висшата лига.

„Ако играем като във второто полувреме (от финала за Купата на лигата) за 95 минути и ако те играят, както в онова второ полувреме, ще спечелим. А може би не, защото футболът е непредсказуем. Познавам Микел Артета. Те ще променят нещо и трябва да се подготвим за това. В крайна сметка е по-просто. Важно е как играчите печелят индивидуалните битки“, заяви испанският специалист.

Гуардиола настоя, че Сити все още трябва да вдига нивото си, ако иска да се бори за титлата през последните седмици.

„Трябва да сме още по-добри. Първото полувреме срещу Челси не беше лошо, но не беше и чудесно. Първите 30 минути срещу Ливърпул не също не бяха добри. В първите 30 минути Арсенал беше по-добър във финала. Не може да се преструваме, че подобни отбори ще са перфектни за 90 или 95 минути, но бъдещето, настоящето или миналото нямат значение, най-важна е увереността“, добави той.

Наставникът на Манчестър Сити каза още, че не знае дали отборът му може да бъде определян като аутсайдер.

„Разбирам посланието, но може би не сме. Те бяха по-добри до момента, но искаме да ги предизвикаме. Днес казах на играчите, че това е просто футболен мач и трябва да гледаме към него като към такъв. Ако се разсейваш от емоциите, така губиш фокус. Ще видим какво ще стане, но нищо не се знае до самия край, а ние още сме тук. Горд съм, че все още се съревноваваме с тях“, завърши Гуардиола.

