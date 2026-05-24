Инфарктен край на Висшата лига! Челси аут от Европа, реши се и кой изпада от елита на Англия

Инфарктен край на сезон 2025/26 в английската Висша лига! Голямата новина от последния 38-и кръг е това, че лондонският гранд Челси остана извън евротурнирите. "Сините" загубиха от Съндърланд с 1:2 като гост и позволиха на "черните котки" да ги изместят от топ 8 и да ги оставят на 10-о място. Другата голяма новина е на дъното на таблицата, където Тотнъм оцеля и завърши на 17-о място, а Уест Хям финишира 18-и, за да изпадне от елита на Англия.

Челси не трябваше да губи срещата си, за да играе в Европа през новия сезон, но Съндърланд шокира "сините" с гол на Хюм в 25-ата минута и автогол на Мало Густо в началото на втората част. Коул Палмър върна един гол в 56-ата минута, но само шест минути по-късно Фофана си изкара втори жълт картон и остави гостите в намален състав. До края Съндърланд запази аванса си и си осигури седмо място в класирането, носещо участие в Лига Европа.

Борнемут, Съндърланд и Брайтън ще играят в Европа

В Лига Европа ще играе и Борнемут, който финишира шести. В Лига на конференциите пък ще играе осмият Брайтън. Брентфорд завърши на девето място, като можеше да влезе в Европа, но трябваше да победи Ливърпул, а двата тима завършиха при резултат 1:1 на "Анфийлд" в последния мач на Мохамед Салах за мърсисайдци.

Иначе шампионът Арсенал победи Кристъл Палас с 2:1 като гост, а подгласникът на "топчиите" Манчестър Сити загуби от Астън Вила с 1:2 като домакин в последния мач на Пеп Гуардиола. Тотнъм си гарантира оставането в елита с победа над Евертън с 1:0 като домакин.

