Провал на "мисия Моуриньо" в Берлин: Твърд отказ за трансферна цел на Специалния в Реал Мадрид

След шест години на провали в турнира за Купата на Германия, рекордният шампион Байерн Мюнхен отново вдигна трофея. Триумфът във финала на баварците с 3:0 над Щутгарт дойде благодарение на хеттрик на Хари Кейн. За английския нападател това беше перфектен начин да приключи сезона, в който отбеляза рекордните за кариерата си 61 гола в 51 мача. Докато Кейн за пореден път зарадва "червените" фенове на олимпийския стадион в Берлин с изявите си на върха на атаката, в трибуните бе забелязано познато лице, чийто мотив за присъствие се намираше по десния фланг.

Звезда на Байерн е в полезрението на Реал Мадрид

Присъствието на спрягания за треньор на Реал Мадрид - Жозе Моуриньо, на "Олимпиащадион" не убегна на камерите. То веднага подхрани спекулациите относно неговите трансферни планове за лятото, докато той се готви да поеме треньорския пост на "Бернабеу". Легендарният мениджър беше придружен от Хендрик Шауерте от агенцията, ръководена от известния футболен агент Жорже Мендес. Тъй като се очаква завръщането на Специалния в Реал да бъде обявено официално в следващите дни, присъствието му на ВИП трибуните подсказва, че подготовката за преустройството на отбора му в Испания вече е в ход. А това, че Моу се насочил точно към една от звездите на Байерн Мюнхен, не е изненадващо.

Не е тайна, че Майкъл Олисе се превърна в един от най-желаните играчи в европейския футбол, а според информациите Моуриньо е голям почитател на френския крило. Французинът, който впечатлява откакто премина в Бундеслигата, е набелязан като цел, която би могла да придаде още повече блясък на атаката на мадридчани през следващия сезон. Моуриньо беше гост на спортния директор на Щутгарт Фабиан Волгемут, но вниманието му беше насочено изцяло към терена. Докато сделката за завръщането на Специалния на "Бернабеу" все още се доуточнява зад кулисите, неговата мисия за проучване в Берлин показва, че Олисе е име, което заема висока позиция в списъка му.

От Байерн отправиха сурово предупреждение към Моуриньо

Почетният президент на Байерн Ули Хьонес бързо коментира слуховете около интереса на Моуриньо. Говорейки директно за перспективата да загубят Олисе в полза на испанския гранд, 74-годишната легенда на клуба даде ясно да се разбере, че всякакви опити да се откъсне играчът от "Алианц Арена" ще бъдат напразни. Хьоенес отвърна остро на разузнавателната мисия на Моуриньо: "Може да хвърли пет погледа върху Олисе, но няма да го вземе. Той остава непродаваем. Надявам се да не се сблъскам с него, защото можеше да си спести пътуването от Мадрид."

Невероятният сезон на Олисе

Олисе бе обявен за "Играч на сезона" в Бундеслигата за текущата кампания. Преди мача срещу Щутгарт крилото имаше 52 мача за Байерн във всички турнири, в които записа впечатляващ резултат от 22 гола и 30 асистенции. Неговата блестяща кампания включваше извеждането на германския гранд до победа над Реал Мадрид в 1/4-финалите на Шампионска лига, където той се превърна в асистент в първия мач, преди да отбележи сам в решаващия реванш.

