Енцо Мареска води свой любимец от Челси в Манчестър Сити - "сините" искат 100 млн. паунда

Манчестър Сити се стреми да подсили халфовата си линия, след като Пеп Гуардиола напуска отбора след десетилетие начело. Според слуховете, бъдещият му заместник Енцо Мареска е готов да се събере отново с един от любимците си в Челси след съвместната им работа на "Стамфорд Бридж". Така, докато ерата след Гуардиола започва да придобива форма на стадион "Етихад", се съобщава, че "гражданите" са определили Енцо Фернандес като своя основен трансферен приоритет. Според Sky Germany, трансферът се движи основно от Мареска, който ще подпише тригодишен договор това лято.

Мареска иска Фернандес, а бъдещето на играча в Лондон е под въпрос

Италианският тактик изгради близки връзки със световния шампион по време на 18-месечния си престой в Лондон и вярва, че Фернандес ще се впише идеално в халфовата линия на "гражданите". Според информацията Сити не е губил време в предприемането на ход, като зад кулисите вече са се състояли първоначални разговори за проучване на осъществимостта на трансфера. В последно време бъдещето на Фернандес на "Стамфорд Бридж" е обект на интензивни спекулации. Полузащитникът вече изрази недоволството си след отпадането на клуба от Шампионска лига, а отношенията му с ръководството се влошиха още повече, след като получи вътрешно наказание от два мача за публични коментари относно евентуален трансфер в Реал Мадрид по време на паузата за международни мачове.

Челси ще поиска около 100 млн. паунда за Фернандес

Аржентинецът не е крил своето възхищение към Мареска в миналото, като дори постави под въпрос решението на борда на Челси да уволни треньора в средата на сезона. Според информациите Сити търси знаков трансфер, с който да даде старт на управлението на Мареска, а способността на Фернандес да контролира темпото на мачовете от дълбочина се счита за идеално допълнение към новата тактическа концепция на отбора. След като пристигна в Челси за сумата от 106,8 милиона паунда, Фернандес се бореше да намери стабилност в често ротиращия състав на "сините".

Тъй като Челси няма да играе в Шампионска лига през следващия сезон, перспективата да се присъедини към Ман Сити може да се окаже твърде изкусителна, за да бъде отхвърлена. "Сините" гостуват на Съндърланд в последния кръг тази неделя, знаейки, че не могат да завършат по-високо от седмо място в класирането на Висшата лига, което само добавя към несигурността около звездите им. Очаква се Челси да поиска трансферна сума, близка до тази, която плати на Бенфика през 2023 г. Въпреки това ръководството на Сити изглежда готово да подкрепи новия си мениджър до край, тъй като целта им е да отнемат титлата от Арсенал през следващия сезон.

