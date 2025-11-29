Студио Actualno:

"Детето чудо" на Байерн Мюнхен, което вече наричат "германския Меси"

Името на Ленарт Карл започва да набира популярност в Европа. "Детето чудо" на Байерн Мюнхен впечатли футболния свят с изявите си и вече е сравняван с някои от най-големите легенди на спорта. Карл постигна бърз напредък в Байерн Мюнхен, откакто се присъедини към младежката академия на клуба като обещаващ 14-годишен през 2022 г. През миналия сезон той записа 26 мача във всички турнири за отборите на баварците до 17 и до 19 години, отбелязвайки 32 гола и давайки 10 асистенции. Изключителните му изяви му спечелиха място в състава на Байерн за Световното клубно първенство през лятото, където дебютира срещу Оукланд Сити. 

Преди сезона 2025/26 той бе повишен в първия отбор от Венсан Компани и вече има 16 мача, като бе титуляр в шест от тях и е на терена 612 минути - доказателство, че треньорът на Байерн разчита на младежа да стане важна част от ротационния пъзел в натоварения график. През октомври той стана най-младият голмайстор на Байерн в историята на Шампионската лига, а след това добави още един гол при победата с 3:0 над Борусия Мьонхенгладбах и стана третият най-млад голмайстор в историята на клуба в Бундеслигата. Той наниза гол и във вратата на Арсенал и допринесе с асистенция срещу Хофенхайм.

Карл: Меси е моят идол

Сензационната форма на 17-годишния футболист в дебютния му сезон и грациозните му движения на терена често са били сравнявани с легендата на Барселона и Аржентина Лионел Меси. Въпреки това, самият той омаловажи този факт, коментирайки въпроса пред "Sky Sports" след мача с Фрайбург, в който допринесе с гол и асистенция: "Други хора казват това, аз не мога да се сравнявам с Меси. Меси е на върха и има дълъг път да се измине, за да се стигне дотам. Той е моят идол."

На едва 17 години и 273 дни Карл стана най-младият играч в историята, който е отбелязал гол и е дал асистенция в мач от Бундеслигата. Говорейки за напредъка на Карл след мача, Компани каза: "Много е важно той да се наслади на този момент. Ако има много шум около него, то това е нормално. Всичко това е отвън. Той просто трябва да запази обкръжението си и да се наслаждава на футбола. А когато нещата не му се получават, ние ще го подкрепим. Сравнения с Меси? Лени е Лени. Не става въпрос да го сравняваме с други играчи. Искаме той да стане най-добрата версия на Ленарт Карл, която може да бъде."

Дария Александрова
