13 септември 2025, 18:55 часа 167 прочитания 0 коментара
Дортмунд удари "боксовата круша" на Бундеслигата и излезе на върха

Немският гранд Борусия Дортмунд успя да победи най-слабия отбор в Бундеслигата този сезон - Хайденхайм, с резултат 2:0 като гост в среща от третия кръг. "Жълто-черните" нанесоха трета поредна загуба на Хайденхайм, което им позволи да излязат временно на върха в подреждането в първенството. В същото време пък Хайденхайм остава с актив от нула точки от три мача, заемайки последното място, като е единственият тим без спечелен пункт.

Дортмунд победи Хайденхайм с човек повече

Домакините от Хайденхайм не си помогнаха в средата на първото полувреме, когато Буду Зивзивадзе си изкара директен червен картон. Логично, в 33-ата минута Дортмунд излезе напред в резултата чрез Серу Гираси. До почивката гостите вкараха още един гол, след като и Максимилиан Байер се разписа. През втората част Борусия продължи да има контрол над срещата, но не отбеляза повече попадения.

Дортмунд

В същото време се изиграха и още няколко мача от Бундеслигата. Волфсбург и Кьолн поделиха точките след 3:3, РБ Лайпциг победи Майнц с 1:0 като гост, Хофенхайм преодоля Унион Берлин с 4:2 като гост и червен картон за столичани, Фрайбург пък победи Щутгарт с 3:1 като домакин, и то с човек по-малко. Дортмунд е лидер със 7 пункта - с един повече от Байерн Мюнхен, който по-късно домакинства на Хамбургер.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
