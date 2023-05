Дузпа в края разпали масов бой в дербито между Ривър Плейт и Бока Хуниорс (ВИДЕО)

Двубоят от 15-ия кръг на аржентинското първенство се игра на реконструирания стадион "Монументал" пред повече от 83 000 зрители. Срещата между големите съперници вървеше към нулево равенство, но в добавеното време съдията отсъди дузпа за Ривър Плейт, която Мигел Борха превърна в гол.

Man look at this atmosphere! River Plate vs Boca Juniors starts in 1 minute pic.twitter.com/teovrS98WX

След това на терена възникна масово сбиване, в резултат на което бяха показани 7 червени картона: трима играчи бяха извадени от Ривър Плейт (двама от които не бяха на терена) и трима играчи и треньор от Бока Хуниорс.

Последният съдийски сигнал прозвуча повече от 19 минути след добавеното време. В класирането Ривър Плейт води с 37 точки, като отборът няма загуба в 10 поредни шампионатни срещи. Бока Хуниорс е на 13-о място с 18 точки.

Here’s the seven minutes of carnage in the Superclásico from River Plate’s Miguel Borja scoring the winning penalty against Boca Juniors to the full on melee afterwards. 👊🏼 pic.twitter.com/kNebp7tSXA