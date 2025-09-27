Войната в Украйна:

Два автогола и късно шоу на Холанд върнаха Ман Сити в Топ 4, Челси сгафи срещу един от последните (Резултати)

27 септември 2025, 19:09 часа
Шестият кръг от английската Висша лига предложи на феновете някои интересни срещи в съботния следобед. В първия мач за деня Брентфорд, вдъхновен от бившата звезда на Лудогорец - Игор Тиаго, който отбеляза два гола, задълбочи кризата в Манчестър Юнайтед. "Пчеличките" победиха с 3:1. Малко по-късно на започнаха срещите на Ливърпул, Манчестър Сити, Челси и Лийдс, а изненадите по терените на Острова не липсваха.

Убедителна победа за Ман Сити на "Етихад"

Манчестър Сити прие отбора на Бърнли на "Етихад" и въпреки че се поизпоти през първата част, успя да продължи по победния път. "Гражданите" спечелиха с 5:1 и се изкачиха на четвъртата позиция в класирането на Висшата лига. Те поведоха още в 12-ата минута, когато Максим Естеве си отбеляза автогол. Джейдън Антъни изравни резултата в 38-ата минута и така двата тима се оттеглиха на почивката при равенство. В 61-а минута Матуес Нунеш се разписа след разбъркване в наказателното поле на съперника, а секунди по-късно Максим Естеве вкара още един гол във вратата си. Ерлинг Холанд не пропусна да добави името си в голмайсторската листа с попадения в 90-а и 93-а минута.

Ерлинг Холанд и Оскар Боб

Бивша звезда на Арсенал наказа Челси

Междувременно Брайтън си тръгва с трите точки от "Самфорд Бридж". Отборът на Челси допусна обрат и поражение с 1:2 при домакинството си на "чайките". "Сините" поведоха в 24-а минута чрез попадение на Енцо Фернандес. Опитите има да направят преднината си по-категорична не сполучиха, а в 55-а минута останаха с човек по-малко на терена, когато Трево Чалоба бе изгонен с директен червен картон. Домакините бързо бяха наказани, като в 77-а минута бившият играч на Арсенал - Дани Уелбек, изравни резултата. Другата резерва Максим де Кайпер изведе Брайтън напред във 2-а минута от добавеното време, а Уелбек се разписа още веднъж, за да оформи крайното 3:1.

Дария Александрова
Манчестър Сити Челси Висша лига Бърнли Брайтън
