Арне Слот потвърди ужасяващата новина за млад талант на Ливърпул, спряган за наследник на Ван Дайк

Арне Слот потвърди ужасяващата новина за млад талант на Ливърпул, спряган за наследник на Ван Дайк

Една от младите звезди на Ливърпул ще отсъства дълго време от терените. Става въпрос за Джовани Леони, който получи контузия по време на дебюта си срещу Саутхямптън в третия кръг на Карабао Къп във вторник. Днес мениджърът на мърсисайдци Арне Слот съобщи, че 18-годишният защитник ще е аут за период от една година, след като е скъсал предни кръстни връзки на коляното. 

"Той не е в добро състояние, защото скъса връзки на коляното, което означава, че ще отсъства една година", каза Слот. "Когато си толкова млад, идваш в нова страна и играеш толкова добре в първия си мач, е много трудно да вземеш позитивите от ситуацията. Никога няма положителна страна, но се опитваш да погледнеш на това, а то е, че той е все още толкова млад и му предстоят още толкова години, след като се възстанови от ужасната контузия."

Леони се присъедини към "червените" през август от Парма за сумата от 26 млн. паунда. Ливърпул търсеше подкрепления в централната защита, след като през лятото продаде Джарел Куанса на Байер Леверкузен, а Леони дойде, за да осигури допълнително покритие в зона, в която "червените" бяха потенциално слаби. Тъй като Върджил ван Дайк вече е на 34 години, "Ливърпул" трябва да гледат в бъдещето. 18-годишният Леони със сигурност отговаря на това изискване, но също така изглежда готов за сега, въпреки че се утвърди в стартовия състав на Парма едва през втората половина на миналия сезон.

Възможността да развие играта си при шампионите на Висшата лига и да се учи от Ван Дайк, когото преди това нарече свое вдъхновение, помогна за трансфера. Контузията му е жесток удар, но "червените" се надяват, че подписалият договор за 26 млн. паунда ще може да се завърне през следващата година и да разгърне огромния си потенциал.

