Шампионът отново е на колене пред Кристъл Палас! И Киеза не успя да спаси Ливърпул от първа загуба във Висшата лига

Кристъл Палас нанесе първа загуба на Ливърпул във Висшата лига! "Орлите" победиха шампиона с 2:1 в мач от шестия кръг на шампионата. Домакините поведоха рано в мача, а единствено вратарят на мърсисайдци Алисон ги спаси от по-сериозно изоставане на почивката. Три минути преди края на срещата Федерико Киеза отново влезе в ролята на герой за тима на Арне Слот, отбелязвайки изравнителното попадение. Мачът обаче не беше приключил и Палас измъкна трите точки с гол в 97-а минута.

Гол в 97-а минута донесе първа загуба на Ливърпул за сезона

Срещата започна по-добре за гостите от Ливърпул, но още първата ситуация пред вратата на Алисон доведе до гол. Исмаила Сар откри резултата в 9-а минута след изпълнение на ъглов удар. По-късно повторенията показаха, че в тази ситуация всъщност не трябваше да има ъглов удар за лондончани, а аут. Последваха много силни минути за футболистите на Кристъл Палас, които засипаха Алисон с удари. Те на няколко пъти бяха близо до втори гол, но невероятни изяви на бразилеца оставиха преднината им минимална. Така двата тима се оттеглиха на почивката при аванс от 1:0 за Кристъл Палас.

Киеза не успя да спаси точката

Ливърпул излезе през второто полувреме в търсене на изравнителното попадение. Флориан Виртц и Александър Исак на няколко пъти застрашиха вратата на Палас, но така и не успяха да намерят целта при многобройните си опити. По тази причина Слот реши да земени германеца, вкарвайки на негово място Федерико Киеза. Този ход даде резултат, тъй като три минути преди края на редовното време, когато Крис Ричардс опита да изчисти с глава центриране отдясно, но топката стигна до Киеза и той изравни резултата.

Точно когато изглеждаше, че тимът на Арне Слот все пак ще спаси точката, в 97-ата минута Еди Нкетия отблизо разстреля с левия крак Алисон за 2:1. ВАР прегледа ситуацията и потвърди, че няма засада и голът е валиден. Така Кристъл Палас нанесе първата загуба на шампионите във Висшата лига. Именно "орлите" са последният отбор, който победи Ливърпул, когато спечели трофея за "Къмюнити Шийлд" преди старта на кампанията.