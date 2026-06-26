Еквадор пречупи 4-кратния световен шампион, за да продължи пътя си на Мондиал 2026

Отборът на Еквадор записа първата си победа на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Южноамериканците успяха да победят Германия с 2:1 в мач, който бе без значение за бундестима. Футболистите на Юлиан Нагелсман си гарантираха участие в елиминационната фаза с двата си успеха в първите две срещи. Четирите точки на Еквадор за третото място в група Е ще са достатъчни за продължаване напред, след като се наредиха сред най-добрите осем отбора, завършили на третата позиция.

Еквадор запази шансовете си за класиране напред

Бундестимът започна вихрено, като още във 2-а минута излезе напред в резултата чрез Лерой Сане. Футболистите на Еквадор се нахвърлиха върху съдията, претендирайки за опасна игра на Александър Павлович в атака, но претенциите им не бяха уважени. Южноамериканците успяха да се отърсят бързо от ранния шок и да стигнат до изравнително попадение. В 9-а минута Нилсон Англуло завърши добра атака на Еквадор за 1:1. В следващите минути германците бяха притиснати в собствената си половина от своя опонент, който обаче така и не успя да създаде по-опасно положение пред Мануел Нойер. Десетина минути преди края Джамал Мусиала бе близо до това да изведе Германия отново напред, но ударът му не попадна в рамките на вратата. Така двата тима се оттеглиха на почивката при 1:1.

ОЩЕ: Първият сблъсък от елиминациите на Мондиал 2026 е ясен - ето кои държави ще се срещнат на 1/16-финал

На почивката Нагелсман извърши една смяна, заменяйки получилия жълт картон Александър Павлович в Анджело Щилер. Второто полувреме отново започна в полза на германците, които получиха дузпа само минута след началото му. Еквадорската защита изпусна Кай Хаверц, който пое топката в наказателното поле, а Жоел Ордонес се хвърли в краката му. Съдията посочи бялата точка, но след намесата на ВАР промени решението си заради нарушение в атака на Сане срещу Педро Вита секунди по-рано. След час игра Едер Валенсия пробва реакциите на Нойер, който отрази удара му без проблем.

Плата е големият герой за Еквадор

В търсене на директно класиране футболистите на Еквадор се хвърлиха в атака. В 72-а минута южноамериканците стигнаха до най-доброто си положение за втората част. Нойер не успя да улови топката и я подари в краката на Гонсало Плата. Той обаче не успя да се възползва от възможността за късмет на германския страж. Моменти след това Сане пропиля добра атака на бундестима. Веднага след това играта се пренесе пред вратата на Нойер и последва удар, който бе избит в корнер. При центрирането Йонатан Та и вратарят на бундестима отново не се разбраха, което позволи на Гонсало Плата да изведе Еквадор напред в резултата. В следващите минути германците установиха контрол над топката, но южноамериканците се бяха прибрали в половината си, за да бранят минималния си аванс до самия край.

ОЩЕ: Човекът, познал последните три световни шампиона, посочи неочакван победител на Мондиал 2026