Доскорошният №1 се преклони пред Меси: Поздравления, шампионе!

Бившият национал на Германия Мирослав Клозе поздрави капитана на Аржентина Лионел Меси за голмайсторския му рекорд на Световното първенство. Както е известно, нападателят на „гаучосите“ счупи постижението на своя колега за най-много попадения на Мондиали.

„Меси е най-добрият футболист за всички времена“

⚽ #Mundial2026 | Miroslav Klose SE RINDIÓ ANTE MESSI: "ES EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS"



Por momentos parece injusto seguir comparándolo. Lionel Messi ya no compite contra otros futbolistas: compite contra la historia.



Y la sigue venciendo.

Este 22 de junio de 2026 quedará… pic.twitter.com/ofs43Y1rGC — RADIO FÉNIX 95.1 (@radiofenix951) June 23, 2026

„Винаги съм казвал, че Меси не е лош човек. За мен Лионел Меси е най-добрият футболист на всички времена! Поздравления, шампионе!“, каза 48-годишният Клозе в интервю за вестник „Suddeutsche Zeitung“.

Снощi Аржентина победи Австрия с 2:0 във втория кръг на Световното първенство през 2026 г. 38-годишният Меси отбеляза два гола и стана водещият реализатор за всички времена с 18 попадения, чупейки рекорда на Клозе от 16 гола на Световното първенство.

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