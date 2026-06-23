Кабинетът "Радев":

Доскорошният №1 се преклони пред Меси: Поздравления, шампионе!

23 юни 2026, 11:22 часа 641 прочитания 0 коментара

Бившият национал на Германия Мирослав Клозе поздрави капитана на Аржентина Лионел Меси за голмайсторския му рекорд на Световното първенство. Както е известно, нападателят на „гаучосите“ счупи постижението на своя колега за най-много попадения на Мондиали.

„Меси е най-добрият футболист за всички времена“

„Винаги съм казвал, че Меси не е лош човек. За мен Лионел Меси е най-добрият футболист на всички времена! Поздравления, шампионе!“, каза 48-годишният Клозе в интервю за вестник „Suddeutsche Zeitung“.

Снощi Аржентина победи Австрия с 2:0 във втория кръг на Световното първенство през 2026 г. 38-годишният Меси отбеляза два гола и стана водещият реализатор за всички времена с 18 попадения, чупейки рекорда на Клозе от 16 гола на Световното първенство.

ОЩЕ: Меси вече е голмайстор №1 на Световни първенства след мастърклас срещу Австрия

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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