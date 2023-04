Еталон за спортсменско поведение в норвежкото първенство (ВИДЕО)

По време на мача между местните Бран и Одс Балклуб, Фине бе изведен перфектно зад гърба на противниковата отбрана. Той бе гонен от защитник на домакините, който обаче получи разтежение и седна на земята. Играчът на Бран обаче не продължи атаката, а извади топката в тъч, за да може да бъде оказана лекарска помощ на пострадалия.

SPORTSMANSHIP IN NORWAY 🇳🇴🤝 Classy gesture by Brann's Bard Finne who stops play when Odds Ballklubb defender pulls up hurt. Finne's reaction is priceless: "I'm going to exhibit flawless sportsmanship here, but I'm not happy about it." Brann lost 2-0.pic.twitter.com/GXFLKLZ3ZG