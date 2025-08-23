Евроучастник тръгна кошмарно във Висшата лига - допусна втора поредна издънка и остана на дъното

Един от евроучастниците на английския футбол в турнирите на УЕФА - Астън Вила, не успя да запише победа и във втория си мач през новия сезон 2025/26 във Висшата лига. Бирмингамци отстъпиха на Брентфорд с 0:1 като гост след попадение на Данго Уатара в 12-ата минута. Така отборът на Вила, който завърши на шесто място през миналия сезон в Премиър лийг, сега остава на дъното на класирането под номер 16 със само една спечелена точка.

Астън Вила падна от Брентфорд

Вила стартира новата кампания с равенство срещу Нюкасъл, като сега надеждите на феновете бяха, че тимът ще успее да запише победа като гост на Брентфорд. "Пчеличките" обаче показаха, че не са отбор за подценяване и зарадваха местните привърженици с победа над един от най-солидните отбори от миналата кампания. Освен гола на Уатара, Борнемут стигна и до второ попадение, но то бе отменено от ВАР в края на полувремето.

Иначе Вила имаше смазващо предимство във владението на топката, но не успя да реализира гол, като тимът получи и неприятна новина в началото на мача, когато Камара бе принудително заменен. По същото време се изиграха и още два мача от Висшата лига, като Борнемут победи Уулвърхямптън с 1:0, след като в първия кръг двата тима записаха загуби от Ливърпул и Манчестър Сити. Бърнли пък се наложи над Съндърланд с 2:0 като домакин.

По-рано през деня Ман Сити допусна сензационна загуба на "Етихад".