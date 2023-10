Фантастичен Роналдо носи победата на Ал Насър с марково изпълнение (ВИДЕО)

Преди това гостите поведоха в резултата чрез Жорж-Кевин Нкуду в добавеното време на първата част. Веднага след почивката обаче Андерсон Талиска възстанови паритета. Успехът изкачи "жълто-сините" до третото място. Те имат 22 точки в своя актив - на четири зад лидера Ал Хилал.

Кристиано отбеляза 11-ия си гол в първенството от началото на сезона, като припомни за своето марково изпълнение от фал. Преди сблъсъка феновете на Ал Насър поздравиха със страхотна хореография бившия ас на Манчестър Юнайтед и Реал Мадрид за неговия мач номер 200 за националния отбор на Португалия.

This Cristiano Ronaldo's Tifo is so cold man 🥶pic.twitter.com/SYzpkpNqnI