27 септември 2025, 07:00 часа 196 прочитания 0 коментара
НА ЖИВО: България и Чехия ще спорят за място на финала на Световното по волейбол

За първи път от 18 години насам националният отбор по волейбол на България ще играе на 1/2-финал на световно първенство. Днес "лъвовете", които са с най-младия състав на шампионата, излизат на терена, за да се борят за място на големия финал. Съперник на България ще бъде отборът на Чехия, който се класира след категорична победа с 3:1 гейма над Иран на 1/4-финалите. Пътят на "трикольорите" обаче далеч не беше толкова лесен.

България - Чехия: НА ЖИВО

България излезе от много трудна група, в която мери сили с отборите на Германия, Словения и Чили. Впоследствие "лъвовете" не оставиха шансове на Португалия в 1/8-финалната фаза, като впечатление направи самочувствието на целия отбор. На 1/4-финалите нашите момчета показаха на света, че са едни от най-добрите, правейки невероятен обрат срещу една от водещите страни. България падаше с 0:2 гейма, когато Алекс Николов се прероди и вдъхнови "лъвовете" за обрат с 3:2 (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13).

Национален отбор по волейбол на България

След такава победа всеки може да мечтае, а нашите момчета имат и причина за това. Само една среща ги дели от големия финал и дойде времето за нея. В 9:30 българско време отборите на България и Чехия излизат на терена. Вижте кога и къде можете да гледате среща в българския телевизионен ефир. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите развоя му тук.

Очаквайте подробности след 9:30 часа.

Дария Александрова
