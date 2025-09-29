ФИФА готви революционна промяна на правилата относно дузпите

Международната федерация на футболните асоциации (ФИФА) възнамерява да промени правилата във футбола относно дузпите, съобщава немското издание Bild.
Дузпите в редовното време - по правилата на елиминационните дузпи?
Според източника, на играчите може да бъде забранено да отбелязват гол след наказателен удар, след като топката първо е била блокирана от вратаря. Ако стражът спаси удара, ще бъде отсъден аут. Какво се случва, ако топката срещне гредата, все още не е изяснено.
➡️🚨Manuel Neuer is in favor of FIFA's proposed new penalty kick rule: If a player misses the penalty, no matter what, the next action is then a goal kick for the opposing team.— Bavarian Football Works (@BavarianFBWorks) September 28, 2025
"All the rules per goalkeeper are great, of course!"
[@BILD] | 📸- Dennis Brosda pic.twitter.com/E3o0tBucLx
Новото правило може да влезе в сила през сезон 2026/27. Първо обаче то трябва да бъде одобрено от Международния борд на футболните асоциации (IFAB). Според Bild организацията вече е отхвърлила предложеното правило след предварителни консултации с клубове и асоциации.
