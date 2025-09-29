Войната в Украйна:

29 септември 2025, 10:43 часа 185 прочитания 0 коментара
ФИФА готви революционна промяна на правилата относно дузпите

Международната федерация на футболните асоциации (ФИФА) възнамерява да промени правилата във футбола относно дузпите, съобщава немското издание Bild.

Дузпите в редовното време - по правилата на елиминационните дузпи?

Според източника, на играчите може да бъде забранено да отбелязват гол след наказателен удар, след като топката първо е била блокирана от вратаря. Ако стражът спаси удара, ще бъде отсъден аут. Какво се случва, ако топката срещне гредата, все още не е изяснено.

Новото правило може да влезе в сила през сезон 2026/27. Първо обаче то трябва да бъде одобрено от Международния борд на футболните асоциации (IFAB). Според Bild организацията вече е отхвърлила предложеното правило след предварителни консултации с клубове и асоциации.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
