ФИФА готви революционна промяна на правилата относно дузпите

Международната федерация на футболните асоциации (ФИФА) възнамерява да промени правилата във футбола относно дузпите, съобщава немското издание Bild.

Според източника, на играчите може да бъде забранено да отбелязват гол след наказателен удар, след като топката първо е била блокирана от вратаря. Ако стражът спаси удара, ще бъде отсъден аут. Какво се случва, ако топката срещне гредата, все още не е изяснено.

➡️🚨Manuel Neuer is in favor of FIFA's proposed new penalty kick rule: If a player misses the penalty, no matter what, the next action is then a goal kick for the opposing team.



"All the rules per goalkeeper are great, of course!"



[@BILD] | 📸- Dennis Brosda pic.twitter.com/E3o0tBucLx