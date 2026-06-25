ФИФА прави огромна промяна в правилата по средата на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада

Световната футболна федерация ФИФА готви сериозна промяна, която ще засегне изпълнението на дузпи по време на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико. Дузпите са неизменна част от елиминационната фаза на световното първенство през последните четири десетилетия, като предлагат жесток и завладяващ начин за определяне на победителя в мач, който остава равен след 90 минути редовно игрово време и половин час продължения. Преди да започне това измъчващо нервите изпитание, капитаните на двата тима се събират около съдията, за да решат две неща: кой ще изпълни първия удар и от коя страна на стадиона ще се случи това.

ФИФА иска да прокара набързо голяма промяна на Мондиал 2026

Съгласно действащите правила съдията извършва две отделни хвърляния на монета, за да определи всеки от тези фактори. Това създава съвсем реална възможност (всъщност точно една на четири) даден отбор да загуби и двете хвърляния и по този начин да се окаже в двойно неизгодно положение. По тази причина ФИФА се опитва да прокара набързо ново правило, което да гарантира, че преди дузпите монетата ще се хвърля само веднъж.

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ФИФА предложи да се премине към само едно "изпитание на съдбата", като на капитаните се дава възможност да решат или реда, или мястото на изпълнение на дузпите, но не и двете едновременно, съобщава вестник The Times. Така че, ако отбор А спечели първото хвърляне и реши да изпълни първи, тогава отбор Б автоматично получава правото да реши коя група фенове ще бъде най-близо до мястото на екшъна.

Това лято не липсваха значителни промени в правилата, като всички те бяха обсъждани седмици и месеци преди турнира, който бе планиран още откакто САЩ, Мексико и Канада спечелиха правото да бъдат домакини през 2018 г. Не е ясно защо ФИФА изведнъж се паникьоса относно справедливостта при дузпите по време на груповата фаза. Въпреки това, властимащите все още могат да наложат тази предложена поправка, ако официалните законодатели на футбола одобрят искането преди първия елиминационен мач, който ще се изиграе в неделя, 28 юни.

Има ли значение кой изпълнява първата дузпа?

Дузпите са обект на обширни статистически анализи от години. Проведени са безброй проучвания, анализиращи най-малките детайли на този увлекателен спортен експеримент, като са направени различни изводи за всичко - от реда на изпълнителите до броя секунди преди удара на топката. По време на последните големи турнири коментаторите уверено информираха зрителите, че отборът, който изпълнява първи от бялата точка, има значително предимство да спечели. Това е лесно за възприемане заключение за повечето хора, които могат да се съгласят с идеята, че след като видят как противникът вкара първия си удар, психологическият натиск върху следващия изпълнител е прекалено голям, за да бъде понесен.

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