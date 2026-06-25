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Делси Родригес каза колко най-малко са жертвите на земетресенията във Венецуела

25 юни 2026, 14:06 часа 576 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Делси Родригес каза колко най-малко са жертвите на земетресенията във Венецуела

При земетресенията във Венецуела загинаха най-малко 164 души, съобщи изпълняващата длъжността президент Делси Родригес, цитирана от Ройтерс и БТА. Ранените са близо 1000 според нови временни официални данни, цитирани от АФП. Още: Десетки загинали и стотици ранени след мощните земетресения във Венецуела (ВИДЕА)

Родригес обяви създаването на фонд за справяне с щетите от бедствието, чийто първоначален размер ще бъде 200 милиона долара. За него ще бъдат използвани ресурси от Международния валутен фонд. Още: МВнР с информация след опустошителните земетресения във Венецуела

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Венецуела ранени земетресение щети жертви
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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