Спомен как Путин се засегна, че Русия е бензиностанция – вече и това не е (ВИДЕО)

"Нека сега някой каже, че Русия е бензиностанция, както се опитаха да кажат наскоро. Да, има още много (икономически) сектори, които не са се възстановили напълно и не са се адаптирали напълно към новите условия (т.е. руското битие под санкции) – например дървообработвателния сектор. Има причини за това". Думите са на руския диктатор Владимир Путин – изрече ги преди 3 години, когато все още се фукаше постоянно как руската икономика издържа без проблем на западния натиск и когато все още Украйна не пращаше далекобойните си дронове в унищожителни рейдове всяка нощ. Сега обаче вече е различно:

Prophetic words from Putin: “Well, now let someone say that Russia is just a gas station”



He said this three years ago. Today, Ukrainian strikes on oil refineries have triggered a severe fuel crisis in Russia: shortages and sharp price increases at gas stations.



People (in… pic.twitter.com/IVmdz5Uoo6 — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2026

Удар след удар

И тази нощ не прави изключение – украинските дронове пак са поразили петролната база "Полтавская" в Краснодарския край. Потвърждение в Телеграм има от Александър Харитонов, началник на Красноармейския район на Краснодарския край. Областният губернатор Венямин Кондратиев казва същото в профила си в MAX – с дежурното оправдание за паднали отломки, които са предизвикали пожар. Само че по първоначални данни пламъците са обхванали 3 от цистерните-резервоари в базата – тя има общо 28:

Удари е имало още в Симферопол и Севастопол т.е. Крим. Само преди 24 часа беше успешено поразена Симферополската ТЕЦ – съответно след сегашните удари отново има съобщения за спиране на тока в Симферопол, както и в Ялта - Още: Украйна подпали газопреработвателния завод в Оренбург и ТЕЦ-а в Симферопол (ВИДЕО)

Бензинът – дефицитна стока

На този фон, Уляновска област в Русия стана поредната с официално въведени ограничения за зареждане на горива. Местните власти, начело с губернатора Алексей Руских, решиха, че от 25 юни се препоръчва да се ограничат продажбите на бензин до не повече от 40 литра на лек автомобил, дизелово гориво до не повече от 100 литра на лек автомобил и не повече от 300 литра за камиони и автобуси. Не може да сипваш горива и в туби, уточнява руският информационен опозиционен телеграм канал ASTRA. Така Уляновска област се присъедини към Ямало-Ненецкия автономен окръг, Адигея и Липецка област, които часове по-рано взеха решения за ограничения. И не са единствените – видеокадрите в социалните мрежи от опашки по руските бензиностанции къде ли не се множат:

Същевременно властите в Мурманска област поискаха от централната власт в Руската федерация да промени правилата за доставка на горива, защото бензиностанции на по-отдалечени места затварят. Не е ясно какви точно са исканията, но е известно, че засягат процедурата за доставки на бензин и дизел. В Мурманск действа ограничение – 30 литра бензин на кола, то важи за веригите "Роснефт", "Лукойл" и "Газпром нефт". Междувременно източници на ASTRA съобщиха, че бензиностанциите на „Лукойл“ в Москва също са ограничили продажбите на бензин до 30 литра на превозно средство. Табели за подобни ограничения при зареждане с гориво има на бензиностанциите на „Татнефт“ на Носовихинское шосе близо до Реутов в Московска област. В Санкт Петербург бензиностанциите на „Газпромнефт“ не изостават от тенденцията - гориво се продава само с предварително плащане: до 30 литра бензин и до 60 литра дизел на автомобил.

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