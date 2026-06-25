Чоло Симеоне подсили защитата: Атлетико взима звезда от непобедимите на Алонсо

Диего Симеоне винаги е приоритизирал защитата като основно свое оръжие в дългия си период начело на Атлетико Мадрид. Сега той го направи още веднъж, като според германското издание "Kicker" ръководството на "дюшекчиите" е постигнало споразумение с Байер Леверкузен за закупуването на левия краен защитник Алехандро Грималдо. Испанският национал беше част от отбора на Шаби Алонсо, който спечели Бундеслигата без да допусне нито една загуба през 2024 г.

Атлетико Мадрид дава 25 милиона евро за Алехандро Грималдо

Освен стабилност в защитата, Атлетико Мадрид ще търси и острота по фланга с привличането на Грималдо. Под ръководството на Алонсо испанецът не играеше като чист ляв бек, а като халф-бек и имаше голям принос за атаката на "аспирините". Според източника, "дюшекчиите" ще платят около 25 милиона евро за услугите на 30-годишния футболист. Достоверността на информацията се потвърждава и от журналиста Матео Морето, който е специалист по трансферите. Той твърди, че остава да се уточнат само финалните детайли преди сделката да бъде завършена. Алехандро Грималдо може да бъде обявен като нов играч на Атлетико Мадрид до часове.

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Грималдо е юноша на Барселона

Алехандро Грималдо е юноша на Барселона, като през 2016 г. е купен от Бенфика. Именно за португалския гранд прави професионалния си дебют. Там играе до 2023 г., когато преминава в Байер Леверкузен. За "аспирините" изиграва 145 мача във всички турнири, като отбелязва 30 гола и дава 45 асистенции. В Германия Грималдо спечели Бундеслигата, Купата и Суперкупата на страната. Той беше и в състава на Испания, който спечели Европейското първенство през 2024 г.

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