Топ тенисистите с протест за повече пари от наградния фонд и на Уимбълдън

Някои от най-добрите тенисисти в света планират да протестират срещу размера на наградните фондове по време на тазгодишния турнир Уимбълдън. Те вече го направиха по време на надпреварата от Големия шлем на клей - Ролан Гарос, а сега ще продължат и на "свещената трева". Играчите ще ограничат договорните си медийни ангажименти по време на турнира до 15 минути, като по този начин ще изразят недоволството си от факта, че в момента Уимбълдън изплаща на играчите малко под 15% от приходите си под формата на наградни фондове. Протестът ще продължи през първата седмица от надпреварата.

Протестът за по-големи наградни фондове продължава на Уимбълдън

Междувременно организаторите на Уимбълдън заявиха, че са изненадани и разочаровани от тази стъпка. След подробни консултации с тенисисти от двете турнирни серии представителите на играчите изпратиха писмо до ръководството на турнира, за да ги информират за планираната акция, като в същото време отбелязаха положителното неотдавнашно увеличение на наградния фонд с 20% в сравнение с миналогодишното първенство. Двуседмичният турнир на трева започва в понеделник, 28 юни.

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По време на Ролан Гарос в Париж, световната №1 при дамите Арина Сабаленка прекъсна пресконференцията си в знак на протест на водещите тенисисти срещу размера на наградните фондове на турнирите от Големия шлем. Сабаленка, Коко Гоф, както и №1 при мъжете Яник Синер, публично изразиха разочарованието си от процента от приходите, който се разпределя на играчите. Някои тенисисти изразиха протеста си срещу спора за възнагражденията, като напуснаха медийните си ангажименти след 15 минути - число, символизиращо дела им от приходите, който възлиза на около 14,4%. Той все още е под дела от 14,9%, отбелязан преди десетилетие, въпреки че приходите са се увеличили с 280 млн. паунда през този период.

В Лондон останаха разочаровани от това действие на играчите

Общият награден фонд тази година е 64,2 млн. паунда, който се разпределя между 128-те мъже и 128-те жени, участващи в турнира. Наградата за победа в първия кръг е 80 000 паунда, като сумата постепенно нараства до 3,6 млн. паунда за крайните победители в турнира. Тази сума е с 600 хиляди повече от миналата година. Говорител от "Ол Инглънд Клуб" заявиха пред Асошиейтед Прес, че за изненадани и разочаровани от това действие. Уимбълдън поставя играчите в центъра на всичките си решения и всяка година инвестира значителни средства в тях. Общият награден фонд за тази година се е увеличил с 20 процента, което е най-голямото увеличение в историята. Това е в допълнение към инвестирането на стотици милиони паунда в модернизиране на съоръженията за играчите като част от тригодишна програма за преобразуване, целяща създаването на среда за представяне на световно ниво, допълниха още организаторите.

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