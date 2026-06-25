Никола Цолов атакува Гран при на Австрия: Програма на състезанието от Формула 2 | дати | часове | телевизия

Сезонът във Формула 2 напредва, а Никола Цолов можеше да влезе в шестия кръг като лидер, ако не беше дошло поредното наказание от FIA. В основното състезание за Гран при на Барселона той завърши втори, но беше наказан с 5 секунди за неправилно изпреварване. Това го прати на четвърто място в надпреварата и на второ в класирането, като Българския лъв остава на 6 точки зад лидера Габриеле Мини. Този уикенд предстои Гран при на Австрия, където Никола Цолов отново ще се бори за първото място.

Програма за Гран при на Австрия: дата, начален час, телевизия

Преди Гран при на Барселона Никола Цолов изоставаше само с 1 точка от Габриеле Мини. Българския лъв завърши пред съперника си в основното състезание и го изпревари в класирането. Но наказанието го свали точно зад Мини. Преди началото на шестия кръг Цолов е с актив от 80 точки, а съперникът му - с 86. Сега за Българския лъв и останалите пилоти предстои Гран при на Австрия. В Спилбърг те ще премерят сили от 26 до 28 юни.

В пълната програма на Никола Цолов можете да видите повече информация за сезон 2026 на Българския лъв във Формула 2.

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В кой ден и от колко часа ще дават тренировката и квалификацията за Гран при на Австрия

Във Формула 2 Гран при на Австрия се провежда за пръв път през 2017 г. Именно тогава е поставен и рекордът за най-бърза обиколка - 1:13.396, от познатия като пилот на Ферари днес Шарл Льоклер. Първият ден от програмата на шестия кръг на Шормула 2 е петък, 26 юни. Тогава ще се проведе свободната тренировка за Гран при на Австрия, с начален час 12:05 ч. българско време. Тя ще бъде предавана пряко в българския ефир, в канала на Diema Sport 3.

Отново на 26 юни ще се проведе и квалификацията в Спилбърг. Тя е с начален час 16:55 ч. българско време и ще бъде предавана пряко по Diema Sport 3.

Кога и къде да гледаме спринта и основното състезание за Гран при на Австрия

Черешката на тортата във Формула 2 винаги са състезанията, които носят точки. Това са именно спринта и основната надпревара. В тях Никола Цолов ще може да натрупа актив и да изпревари Габриеле Мини в генералното класиране. Първият ден, в който това ще може да се случи, е денят на спринта. Той ще се проведе на 27 юни, събота, с начален час 15:15 ч. българско време. Спринтът ще бъде излъчван пряко в българския телевизионен ефир, а каналът, който ще го предава е Diema Sport 3.

И перлата в короната на програмата - основното състезание за Гран при на Австрия. То ще се проведе в неделя, 28 юни, с начален час 11:10 ч. българско време. А българският телевизионен канал, който ще излъчва надпреварате е Diema Sport 3.

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